氣候變遷委員會議談深度節能 童子賢：調漲電價是還台電公道

中央社／ 台北24日電
總統府國家氣候變遷對策委員會舉行第二場會議，會後記者由總統府副秘書長張惇涵（右）、發言人郭雅慧、環境部長彭啓明（中）、經濟部次長連錦漳（左）等一同出席說明。聯合報記者／黃義書 攝影
總統府國家氣候變遷對策委員會舉行第二場會議，會後記者由總統府副秘書長張惇涵（右）、發言人郭雅慧、環境部長彭啓明（中）、經濟部次長連錦漳（左）等一同出席說明。聯合報記者／黃義書 攝影

經濟部日前決議產業電價調整14%，總統府副秘書長張惇涵今天轉述，和碩聯合科技董事長童子賢表示，近年台電吸收許多成本，雖然低電價有助出口產業，但產業應主動加強生產和出口能力；工業電價經過幾次調漲後，算是還台電公道，目前台灣的工業電價也和韓國相近。

此外，張惇涵指出，今天會議並沒有提到新核能、核能等議題，總統賴清德和行政院長卓榮泰多次提及對舊有機組、新核能技術的態度，皆須滿足核能安全、核廢料處理、達成社會共識和對話等3個條件，「立場並沒有改變」。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議今天下午在總統府舉行，為推動深度節能，經濟部次長連錦漳在會中報告表示，將透過10大公營事業先行示範、9大部會以及產業參與，搭配補助住宅家電汰換，目標為2027年節省206億度電，減碳量逾千萬噸，將帶動投資達新台幣3266億元。

童子賢、友達光電董事長彭双浪等產業代表今天出席會議，媒體在會後記者會詢問產業代表對深度節能計畫的看法。

張惇涵表示，彭双浪和童子賢來自企業界，很支持深度節能，並認為應該擴及全民共同推動。彭双浪在會中也表示，ICT（資通訊）技術可以協助深度節能，產創條例的投資抵減對儲能、節能可以祭出更多優惠。

張淳涵也轉述，童子賢在會中提到3件事情，包含電價、電動車和充電樁、水資源議題。

電價方面，童子賢表示，近年台電吸收許多電價成本，不是很公平，雖然台灣低電價的策略對出口產業有補貼效用，但有些出口產業能力很強，應該主動加強生產和出口能力；幾次調漲工業電價後，算是還台電一個公道，公平合理的電價是必要的，目前台灣的工業電價也和韓國相近。

電動車充電樁部分，童子賢指出，近年統計，台灣運輸部門占碳排13%，對照歐盟約有100萬電動車的充電站，台灣只有6000個充電樁，台灣運輸部門應該更積極、迎頭趕上，是未來的重點。

至於水資源，童子賢說，台灣農業部門在整體的碳排量不高，其中原因是台灣許多糧食是進口，但隨著氣候變遷，世界各國的糧食產量也會受影響，台灣有豐沃的農田、良田，但有田也要有水資源。

童子賢建議，政府應該投入基層農業用水的基礎建設，避免台灣水資源浪費，台灣水庫已使用數十年，政府也應投入更多資源進行水庫清淤，讓水庫更永續運作；在思考節能減碳、邁向淨零永續之外，水資源的議題也需要大家審慎關切。

行政院長卓榮泰接受彭博（Bloomberg News）專訪，提及台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」，媒體關切今天會議是否有討論到核能、新核能。

張惇涵表示，今天會議並沒有提到新核能、核能的議題，賴總統和卓榮泰多次提及對舊有機組、新核能技術的態度，皆須滿足核能安全、核廢料處理、達成社會共識和對話等3個條件，「立場並沒有改變」。

此外，針對深度節能推展，台灣人工智慧協會常務理事兼執行長林筱玫在會議上指出，善用AI（人工智慧）能使效果加成，節能相關資料經由品質管理，可結合關鍵AI人才協助推展產業，ESCO（能源技術服務）產業也仰賴AI技術分析，感謝委員會提供難得機會，讓大家可以共同思考如何結合AI與ESG（環境保護、社會責任及公司治理）議題。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司建議，希望儘速通過「產業創新條例」第10-1條投資抵減申辦規定，將「節能減碳」納入投資抵減項目，並提高適用投資抵減支出金額上限，提升產業界節能誘因，讓大小企業都可以減輕負擔、加速減碳。

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