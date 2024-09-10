彭啓明盼碳費10月預告 優惠費率估每噸100元

環境部長彭啓明今天表示，目標是希望10月底前預告碳費費率、明年1月1日生效；至於優惠費率有可能會是每噸新台幣100元上下，但實際數字還待討論，尚未確定。

環境部昨天召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間為每噸碳300至500元，預計2030年調升至1200至1800元；最終起徵費率將會是單一數字、並同優惠費率將於下次會議決定。

環境部長彭啓明今天告訴中央社記者，目前自己心裡還沒有確定的數字，因為還要與優惠費率一同考慮；至於優惠費率有可能會是每噸100元上下，但實際數字還待討論，尚未確定。

彭啓明提到，目標是希望10月預告碳費費率、明年1月1日生效實施；待確定的數字出爐，會希望再重新完整估算如對消費者物價指數（CPI）影響、對產業衝擊等。

彭啓明說，他自己的想法是初期收得低、後期拉高，300元可能會是大多人能接受的數字，若是再配合自主減量計畫取得優惠費率，可能實際繳交的金額與日、韓接近。

但他強調，最終的數字他不會一定要選擇最貴的、或是最便宜的，會從制度考慮讓國家往前走，這是環境部長的責任，會看最後的數字對產業衝擊如何、對減碳誘因是否足夠；制度上路後可能每2年為一期、也就是2027年可以討論下一階段。

外界擔心的綠色通膨，彭啓明說，他今天特別上網看，如果是徵收碳費這麼的重大財務訊息，股票應該會受影響，但台塑、台積電股票並沒有跌，代表實際影響情況可能不見得像外界的主觀認知這麼嚴重。

彭啓明補充，當然不能完全否定綠色通膨，有綠色通膨才能讓大家知道經濟誘因、才能轉型；但會影響哪個產業，如營建業可能有1%的影響，就會特別觀察；其實現在的企業因應國際需求，投入的減碳成本已經遠高於目前審議會訂定的數字，很多企業的碳定價都在1000元以上。

彭啓明也向大眾、NGO、企業等3方喊話，他知道民眾不希望有綠色通膨發生，NGO希望收費愈高愈好，但一個制度是先求穩，才能愈走愈好，而不是一開始產業就反撲，這樣制度就會很脆弱。

至於有產業反映受到中國傾銷衝擊，彭啓明說，這是經濟部必須拿出措施，環境部沒辦法輔導產業，只能從自主減量的方式來讓產業取得優惠。

彭啓明強調，碳費制度大家都很陌生，一不小心就可能會破局，這100多天跟各部會、團體溝通很多，希望能像飛機「軟著陸」，若只是「硬著陸」很可能就會出事；沒辦法討好多數人，「最大受益者只有地球」。