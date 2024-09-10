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回響／國家公園種電 內政部：限兩處

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
內政部有意在國家公園署轄下建物推動屋頂光電，引發環團與立委疑慮。圖為雪見遊客中心。圖／雪霸國家公園管理處提供
內政部有意在國家公園署轄下建物推動屋頂光電，引發環團與立委疑慮。圖為雪見遊客中心。圖／雪霸國家公園管理處提供

本報昨天報導內政部擬在國家公園轄下建物推動屋頂光電，引發環團、立委憂心對環境造成衝擊。內政部昨回應，國家公園將以各管理處的辦公室、遊客中心為對象，並非在國家公園內大規模「種電」，並要求各管理處設置相關設施前務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，避免或減少對自然環境的影響方式。

內政部指出，為落實二○五○淨零排放目標，將積極推動建築物導入再生能源，由公部門帶頭，估二○二六年達標。國土署正與經濟部研訂「建築物設置太陽光電發電設備標準」，並持續邀請縣市政府、業界及NGO環保團體溝通討論，凝聚共識。

內政部說明，國家公園署提出的「建置國家公園碳匯計畫」中，重點在於自然碳匯盤點及組織碳盤查，並以此為基礎展開「增匯」及「減碳」，以及定期公布相關數據資訊。各國家公園管理處以二○二三年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為三九三九噸二氧化碳當量。

內政部強調，為進一步運用再生能源降低碳排，將參考國外國家公園經驗，例如美國大峽谷國家公園、黃石國家公園、死亡谷國家公園等案例運作方式，規畫於遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，不僅有助於降低運營成本，還可將國家公園打造成為低碳生活的實踐場所。

針對環團、立委疑慮，內政部指出，為了確保國家公園內特有生態系統和景觀美學，國家公園署亦要求各管理處設置相關設施前務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，以避免或減少對自然環境的影響方式，從而最大限度地利用再生能源，打造低碳永續的場所。

內政部 再生能源 黃石國家公園

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