媒體指國家公園種電 內政部：僅限建物屋頂與停車場

媒體報導，國家公園將推動種電計畫。內政部今天表示，為落實2050淨零排放的國家目標，國家公園將以各管理處的辦公室、遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場為對象，並非部分媒體所稱在國家公園內大規模「種電」。

聯合報今天報導，政府要降低碳排放，近期要求各部會盤點減碳力道，預計下月彙整提報府院。掌管住宅部門的內政部有意在國家公園署轄下建物，或社宅推動屋頂光電，其中在國家公園種電的計畫，已引發環團與立委疑慮。

內政部透過新聞稿表示，為落實2050淨零排放的國家目標，積極推動建築物導入再生能源，並由公部門建物帶頭做起，預計在民國115年達標。

內政部說，國家公園署提出「建置國家公園碳匯計畫」中，重點在於自然碳匯盤點及組織碳盤查，並以此為基礎展開「增匯」及「減碳」，定期公布相關數據。各國家公園管理處以112年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為3939噸二氧化碳當量。

內政部強調，為進一步運用再生能源降低碳排，將參考國外國家公園經驗，例如美國大峽谷國家公園、黃石國家公園、死亡谷國家公園等運作方式，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，為園區內設施提供自用的乾淨能源。

內政部說，這樣做不僅有助於降低運營成本，還可將國家公園打造成為低碳生活的實踐場所，並透過教育和宣傳活動，提升公眾對可再生能源的認識。

內政部表示，為確保國家公園內特有生態系統和景觀美學，國家公園署要求各管理處設置相關設施前，務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，以避免或減少對自然環境的影響方式，從而最大限度地利用再生能源，打造低碳永續的場所。

另外，內政部說，國土管理署正與經濟部研訂「建築物設置太陽光電發電設備標準」，邀縣市政府、業界及環保團體溝通，凝聚共識。並協調經濟部鼓勵所轄相關產業園區廠房，在屋頂設置太陽能光電設備，據經濟部統計所轄管工業區建物屋頂光電，已設置2.99GW（百萬瓩），包括三大產業園區以及民間工業屋頂。

內政部說，其中經濟部產業園區管理局權管產業園區在107年到114年總目標量為1000MW（千瓩），截至9月共計已併網量為1147.7MW，總目標量已達標。但經濟部仍將與內政部合作，持續擴大推動工業區屋頂太陽能光電計畫。