台電拒外部顧問考察核四 藍委：怕什麼

國民黨立委翁曉玲、賴士葆與王鴻薇今天排定考察核四廠，並邀請清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與。台電昨表示，竭誠歡迎委員到廠視察，但其他外部顧問並不符合相關保安規定，因此無法一併同意核准參訪，請立委支持核電廠各項保安規定與門禁要求。

對台電以其他外部顧問不符保安規定為由，僅同意立委核准參訪，王鴻薇質疑，台電對外說設備已停產，讓專家學者共同考察，到底在怕什麼？

立法院新會期將開議，因應推動核電廠延役等相關修法，翁曉玲規畫今天上午前往考察核四廠。台電指出，針對這次的考察行程曾向立委報告，並達成協議，基於遵守國際最高核子保防要求以維護門禁有效管控，僅能同意國家賦予職權者如立委（含國會助理）、監察委員等因問政要求進入核電廠。

王鴻薇表示，此次考察並未通知媒體採訪，也是不想讓台電認為藍營想找麻煩，但不知何故，相關行程仍被媒體知曉；台電因擔心專家學者參與考察後，又寫文章提及重啟核四，但照台電說法，核四廠設備都已停產，不讓專家學者參訪，不知在怕什麼？

台電舉例，立法院經濟委員會二○二一年八月九日即依此原則，邀集國民黨立委孔文吉、洪孟楷、陳玉珍、民進黨賴品妤、民眾黨蔡壁如等十五位朝野立委及助理，進入核二廠考察。

台電說，由於龍門資產管理中心（原核四廠）內仍有台美核能和平利用合作協定列管的核子設備與組件，須遵守國際原子能總署制定的保安實體防護規範，除了核能發電相關管制稽查機關人員可申請進行執行核能發電相關管制稽查業務外，立委、監委等則依問政需求，經申請獲本公司核准後，可實地了解核電廠運作狀況。