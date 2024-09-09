賴政府減碳新招 擬推國家公園屋頂種電

政府要降低碳排放，近期要求各部會盤點減碳力道，預計下月彙整提報府院。掌管住宅部門的內政部有意在國家公園署轄下建物或社宅推動屋頂光電，其中在國家公園種電的計畫，已引發環團與立委疑慮。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，內政部要在國家公園發展屋頂光電，顯然是迴避問題，若要加大減碳力道，應將建物設置光電標準降低至三百平方公尺就要設置屋頂光電，否則影響的建物其實過少。國民黨立委洪孟楷表示，國家公園與社宅面積杯水車薪，恐難有立竿見影的效果。

各部會盤點減碳 10月報總統府

賴政府力拚二○五○淨零排放，第三期溫室氣體階段管制目標遲未出爐，行政院認為過去淨零作為不夠到位，近日要求環境部由上而下依用電需求、各行業別預測，訂出總量標準，各部會則由下而上加大盤點減碳力道，力拚十月彙整報總統府。

淨零排放是賴政府「國家希望工程」施政重點，亦為總統府氣候變遷對策委員會的議題主軸。台灣二○二二年公布「二○五○淨零排放路徑及策略總說明」，二○三○年我國自定貢獻（ＮＤＣ）強化目標為百分之廿四加減一個百分點。但根據環境部六月發布的國家溫室氣體排放清冊，二○二二年淨排放量較基準年二○○五年僅減少百分之一點七七，未達預期目標。

淨零轉型 政院雙策略加大力道

氣候法規定，台灣以五年為一期修訂管制目標，依法須在實施年前兩年提出，第三期（二○二六至二○三○年）目標原訂年中提出，但為因應ＡＩ和半導體用電發展，電力供需有所調整，連帶與減碳作為重新盤整。

行政院近日接連召開永續會、「氣候變遷與淨零轉型」專案小組，據轉述，身兼總統府氣候變遷對策委員會副召集人的行政院副院長鄭麗君，在小組會議中直指過去做得不夠到位，要求各部會採「調適」和「減量」雙策略，加大盤點減碳作為，無需設限，環境部負責訂出全國總量，並確認部會間是否重複計算、計算基準是否雷同，預計十月初步彙整。

社宅打頭陣 年底預告光電草案

減碳分為能源、製造、住商、運輸、農業與環境六大部門。內政部將加強建築淨零力道，由社宅打頭陣，二○三二年底累計社宅將達廿五萬戶，估每年減碳約十一點二三萬噸，最晚今年底預告「新建建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，要求三百坪以上新建物，每廿平方公尺強制裝設一KW的太陽能板。

內政部長劉世芳也有意提升國家公園、濕地、海岸的增匯生產以求平衡，並建置國家碳匯計畫，每季公布在官網上，國家公園署所轄建物則將推動屋頂光電。