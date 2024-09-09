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環團：不能拿AI用電規避淨零責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
環團示警，台灣已有民團聲請首起氣候憲法訴訟，國際也有相關判例，政府不能將ＡＩ用電量提升及半導體擴張需求當擋箭牌來規避淨零責任。（本報系資料庫）
環團示警，台灣已有民團聲請首起氣候憲法訴訟，國際也有相關判例，政府不能將ＡＩ用電量提升及半導體擴張需求當擋箭牌來規避淨零責任。（本報系資料庫）

總統府國家氣候變遷對策委員會會議八月登場時，與會代表點出政府減碳作為不夠積極，行政院為此快馬加鞭。學者認為，樂見政府部門加大力道減碳，但如何落實執行將是考驗；環團示警，台灣已有民團聲請首起氣候憲法訴訟，國際也有相關判例，政府不能將ＡＩ用電量提升及半導體擴張需求當擋箭牌來規避淨零責任，否則未來在氣候訴訟上恐站不住腳。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，過去環境部曾堅持二○三○年要減碳百分之卅，經濟部卻以未來用電成長飆升、綠能不如預期為由弱化目標，最終修正為國發會公布的二○三○年達百分之廿四加減一個百分點，顯然不夠積極，未來行政院能否在政治上和實際行政資源投入上給予足夠支持，將能用的工具放上檯面，有待觀察。

趙家緯直指，依氣候法規範，溫室氣體第三期目標必須今年訂出，目標遲至十月出爐壓縮了社會討論空間，參與檢視的機會也大打折扣，假使目標不夠積極，南韓憲法法院今年已宣告該國氣候法律違憲，台灣也有民團聲請首起氣候憲法訴訟，他認為政府不能直接把ＡＩ用電量升、半導體擴張需求當擋箭牌。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田指出，所謂「由下而上」、「由上而下」並非新思維，而是循過去做法，樂見政府部門願意加大力道減碳，但過去經驗指出，目標訂出後若不落實執行，數字再漂亮也沒用，他多次倡議行政院應設置氣候會報，由行政院長掌舵，各部會也要派次長級長官出席，確保決策由上而下能落實做到。

AI 半導體 減碳 行政院

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