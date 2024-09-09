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新聞眼／建築減碳 擴大屋頂光電才治本

聯合報／ 本報記者黃婉婷侯俐安
屋頂光電 還不夠多 台灣作為亞洲首個通過屋頂光電裝置義務的國家，卻因子法薄弱，義務面積仍不及先進國家標準。圖為北市信義新城頂樓太陽能板。本報資料照片
屋頂光電 還不夠多 台灣作為亞洲首個通過屋頂光電裝置義務的國家，卻因子法薄弱，義務面積仍不及先進國家標準。圖為北市信義新城頂樓太陽能板。本報資料照片

賴政府接掌淨零排放任務，行政院也重新盤點減碳工具，以社宅及國家公園打頭陣雖立意良善，但過去八年，蔡政府為了達到二○二五年廿ＧＷ的光電目標，以不同名目設置「專區」引導業者在特定農漁牧區域施作光電，在農地種電也亂象叢生，確有必要重新盤點減碳策略，可惜新方案仍是杯水車薪。

建築部門占全球碳排百分之卅七，推廣淨零建築確實是邁向二○五○淨零碳排的一大關鍵，發展屋頂光電雖為正道，但現行草案方向過於寬鬆，導致能擴及的建物有限，加上只規範新建物的力道並不夠，如何改善既有建物將是考驗。內政部從轄內國家公園與社宅著手，除了景觀與發電之矛盾有必要克服，如何擴大屋頂型光電範圍才是治本之道。

立法院去年通過再生能源發展條例修正案，要求一定規模以上新、增、改建建物均需義務設置太陽光電，內政部預計在三百坪以上不分建物種類，每六坪強制加裝一ＫＷ的太陽能板，環團疾呼應下修至九十坪，增加都會再生能源發電量，也避免光電過度集中農漁村地區，卻因執行不易推動導致牛步。

與台灣人口、土地相近的荷蘭，已規範七十六坪以上住宅建物需裝設屋頂光電，台灣作為亞洲首個通過屋頂光電裝置義務的國家，卻因子法薄弱，義務面積仍不及先進國家標準。落實屋頂光電義務，才是內政部優先該作的。可惜的是，目前內政部仍以「先推動廠房屋頂」為遁辭；國土署草擬的「新建建築物設置太陽光電發電設備標準」也被環團質疑消極，涵蓋範圍有限。

據了解，內政部現已研擬三階段淨零建築目標，包括二○三○年公家建築導入能效一級以上的規畫設計，由社宅打頭陣，甚至能提前至二○二六年達標；二○四○年推動既有建築改善，二○五○年力拚公私建物全面提升能效、既有建物改善百分之八十五，但能否落實，各界打上問號。

內政部長劉世芳上任後思考如何針對所轄建物加強排碳，以及外轄濕地能對淨零排碳帶來多少新的效果，整體政策朝如何促進新建物排碳效率前進，既已邁出正確步伐，採取的手段也該更大刀闊斧，才能真正扛起建築減碳大任。

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