國家公園設光電 在野憂破壞景觀

內政部在減碳上有意加大建築淨零力道，讓國家公園所轄建物加入屋頂光電行列，目前正盤點設置位置，不過，在野黨立委憂心破壞景觀，也擔心回收時對大自然造成汙染，認為不應增設國家公園屋頂光電。

官員表示，除了會評估是否有效促進零碳發電，對於景觀、光害及是否影響野生動物靠近也會是考量之一，會做好一切評估。官員說，淨零排放並非只有國家公園增匯，既有建物發展再生能源落實減碳也是重要一環，儘管國家公園建物屋頂面積並不大，仍期盼能在此出點力。

國民黨立委洪孟楷表示，蔡政府推動光電至今，農地、學校、屋頂，能用的都已經用了，光電未必不好，但光是廿年後的光電板回收仍是問題，現在連國家公園、社宅等杯水車薪之處都斤斤計較，說穿了就是排碳最大戶之一的火力發電遲遲沒辦法比例下降，加上堅持非核家園、火力發電全開，只能「省小條、花大條」，難免會讓淨零戶頭永遠無法存到錢。

洪孟楷提醒，賴政府還是要正視移動汙染源、能源與火力發電等兩大排碳問題，當根源未解決，也難立竿見影。

國民黨立委羅智強指出，台灣目前十座國家公園，從郊山、高山、海洋、河海口到金門戰地，型態差異極大，內政部一律讓國家公園所轄建物加入屋頂光電行列，配套措施可能要更加嚴謹。

羅智強舉例，以太陽能板壽命廿至廿五年來說，過去即使是一般區域，都會出現廢棄太陽能板不當掩埋情形；高山可能就有更高的回收成本與風險，因此在部分國家公園有更高回收成本的情況之下，為避免不肖業者違法傾倒掩埋，內政部應預先防範。

羅智強表示，內政部應找出符合增設屋頂光電與新建物散熱、綠化、避難等需求的衡平點，不應增設國家公園屋頂光電。

民進黨立委洪申翰持不同看法，認為太陽光電沒有排放溫室氣體、水汙染的問題，回收有既定機制，無需擔心。是否影響景觀屬主觀感受，若只在屋頂設，影響不大，也與國際趨勢一致，值得鼓勵；主動式發電是未來建物要承擔的責任，這塊能做盡量做。

國民黨立委謝龍介表示，如果國家公園真的要興建屋頂光電，相關電線、纜線、輸配電的方式都要做好規範，不能只做半套；我國屋頂光電缺乏明確法規，既然有心要推廣，應同步推出嚴謹規範，本會期將要求相關單位赴立法院接受質詢，並針對屋頂光電法規提出報告。