碳費起徵費率 今2案攻防

環境部今天召開第五次碳費費率審議會，費率可望攤牌。不具名委員指出，會中將討論短、中、長期費率，起徵費率至少將有「每噸三百元」、「每噸五百元」兩套方案攻防；長期而言，估計碳費費率將在二○三○年調升至每噸一千元。

環境部日前公告碳費三子法，宣告碳定價時代來臨；環境部長彭啓明也宣布，碳費費率預計今年十月底完成審議，目標年底公告、明年元旦生效。企業明年將依照碳費三子法來試申報今年排放量，但尚無須繳費，直到二○二六年才須依二○二五年排放量與適用費率首次繳費。

環境部今召開第五次碳費費率審議會，討論可望進入深水區。不具名委員分析，碳費費率分為一般費率與兩種優惠費率，針對高碳洩漏風險行業還有折扣係數，每噸三百元以下的費率將不納入討論。換言之，費率討論可能自每噸三百元起跳。

依照規畫，碳費一般費率分為短、中、長期三階段，也就是二○二四至二○二五年、二○二六至二○二八年、二○二九至二○三○年。委員指出，每噸一千元可能是二○三○年費率定錨價。

委員表示，以此回推，若較低每噸三百元作為起始費率，對排碳大戶而言，初期有兩年緩衝，但後面兩期減碳力道要加大、加快，費率調升速度會很快。為增加減碳誘因，自主減量計畫優惠費率設計上也要配合費率增長，折扣由小至大。若以每噸五百元作為起始費率，代表未來費率成長較和緩，優惠費率設計就必須強化誘因，初始折扣就會加大力道，讓廠商願意加大減碳工作而不是繳錢了事。

環境部在上次的會議中，提出一般情境及部分產業屬高碳洩漏風險兩種情境，以每噸一百元到一千元評估對總體經濟影響，在一般情境下，對國內生產毛額（ＧＤＰ）影響約○點○四至○點四個百分點，對消費者物價指數（ＣＰＩ）影響則為○點○二六九至○點二六八七個百分點，確認對總體經濟影響不大。