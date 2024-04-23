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學者看二次能源轉型 「地熱是開支票」
準總統賴清德提出啟動二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，但專家認為可行性不高，若要邁向二○五○淨零目標，不把核能納入考量都只是空中畫大餅。
清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，全球要邁向淨零碳排，都把核能放在能源路徑上，只有民進黨政府堅持非核家園；他說，氫能是次級能源，必須要由一級能源加工轉換，根本不能列入能源開發中，海洋能同樣也不能作為基載能源。
至於地熱，雖然可以被調度、作為基載能源，不像風電、光電一樣有不穩定隱憂，但葉宗洸說，目前能開發出的都是淺層地熱，發電量不多，雖有說法是台灣具備深層地熱，但除了沒具體證據，現在深層地熱開發技術也不成熟，適用性為何也不清楚，提地熱只是開支票。
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