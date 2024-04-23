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核三廠1號機7月除役 補上天然氣發電

聯合報／ 記者林海／台北報導
核三廠一號機今年七月將停機除役，圖為核三廠大門，正面為一號機反應爐圍阻體。圖／聯合報系資料照片
核三廠一號機今年七月將停機除役，圖為核三廠大門，正面為一號機反應爐圍阻體。圖／聯合報系資料照片

核三廠一號機今年七月將停機除役，興達、麥寮電廠共四部機組也不再發電，外界憂心夏季供電。台電表示，今年新加入機組發電四四三點三萬瓩，遠大於除役機組的三一五點一萬瓩，保證夏季用電無虞，且碳排會少於今年。

台電表示，除了核三廠一號機，今年減少的還有興達電廠二部燃煤機組共一百萬瓩、合約到期的麥寮電廠二部機組，但新增森霸豐德三號機一一○萬瓩、大潭七號及九號機約二○三萬瓩、興達新的一號機一三○萬瓩，新增發電量大於減少的發電量，加上再生能源持續開發，每年預估新增兩百萬瓩，因此不需要擔心。

台電強調，目前至少八部機組在大修，規畫夏月尖峰前陸續回歸供電，以現在供電能力推論夏月電力供需情形是有所誤解。

核三廠一號機除役後，補上發電缺口的是天然氣發電，在強調淨零碳排趨勢下，被質疑不進反退。台電表示，今年減少的麥寮、興達機組都是燃煤發電，新增的天然氣機組未來還可以橋接混合氫能，與淨零路線並不衝突。

【記者曾增勳、朱冠諭／桃園報導】桃園市最近頻頻無預警停電，五天停電多達八次，龍潭區小人國主題樂園及周邊用戶昨天中午也突然停電，讓園區遊客驚呼「是發生什麼事了嗎」？台電表示，包商修剪樹木時不慎讓樹竹掉落誤觸高壓線路致饋線跳脫，造成龍潭區橫岡下、銅鑼圈段、福源路等一帶共六八七戶停電，七分鐘後全部復電。

「單一停電事件可以追究是小動物、設備老舊造成，但這麼多件就不能用單一事件解釋，顯然是系統性問題，需探究台電基礎建設的維修制度是否出問題。」桃園市長張善政認為，台電體質因能源政策不上軌道，造成財務不健全，很多制度也無法按理想方式實施，錯誤的能源政策已走了八年，希望新政府可真正敞開心胸檢討，否則換再多幹部都沒有用。

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