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王耀庭接受慰留：大家只要晶圓廠 不要發電廠

聯合報／ 記者江睿智林海／台北報導
台電昨天舉行記者會，上周宣布請辭的台電總經理王耀庭（左二）表示將接受慰留，並於記者會後與台電代理董事長曾文生（右二）握手致意。記者許正宏／攝影
台電昨天舉行記者會，上周宣布請辭的台電總經理王耀庭（左二）表示將接受慰留，並於記者會後與台電代理董事長曾文生（右二）握手致意。記者許正宏／攝影

台電總經理王耀庭上周六突請辭，昨舉行記者會表示接受慰留。他說，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，「我的去留交給新內閣來決定」。他也細數台電長年遭遇的瓶頸，電廠、變電所建設受阻，「大家只要晶圓廠，不要發電廠」，從發電、輸電到配電的困難，「誰來幫台電」？

「接受慰留，我知道網路酸民一定又要酸言酸語…」，王耀庭表示，他在台電服務卅六年，連職務都可以辭「無所畏懼」，但要講些真心話，「我厭惡台電被當作政治鬥爭的工具」。他說，大地震後，外界對電力專業的曲解已積非成是到無以復加程度，讓他必須用辭職的方式來捍衛同仁尊嚴。

他說，大家不想要灰電，又嫌綠電太貴，「只要晶圓廠不要發電廠」，導致電廠建設處處受阻。二○五○淨零目標近在眼前，電廠建設動輒五年、十年，二○一七年非核家園政策出爐後，台電開始規畫，但環評屢屢卡關，地方政府不核發證照，台電積極溝通、拜託，「我都看在眼裡，真的很難」。

台北市松湖變電所建置屢遭卡關，廿多年來不能動工，原來規畫完全走樣，為因應短期供電目標，台電不斷補破網，「一件好好的衣服被大家搞得東補西補一塊」。至於配電，民眾期待漂亮的地下化電纜且不能影響路面，導致開蓋檢修困難，但只要一出事故就怪台電，「遇到這麼多的瓶頸、困難，誰來幫我們？」

大到電廠、小到人孔蓋都變成缺電理由，令人氣餒的是部分人士不斷高喊缺電，卻處處阻擋電力建設，台電過去幾年各種發電建設環評與執照申請，哪件不是遭到阻擋、杯葛？不讓台電發電，再來罵缺電，這才是真正的問題。

【記者翁至成、萬于甄／連線報導】行政院長陳建仁昨天表示，王耀庭是因各界對供電不實指控而為台電同仁站出來辭職抗議，他相當不捨，打電話、傳簡訊希望王繼續為台灣供電努力，也請經濟部大力慰留。事實上，政府有良好能源政策，且發展再生能源，充實備源電力，才能在地震後很短時間內充足供應電力，外國媒體對台灣供電韌性給予很高評價。

經濟部長王美花說，王耀庭從基層做起，非常專業又相當用心、細心，是台電團隊非常重要的成員，台電在任何天災事故都是用最快速度修復電力，這樣的「電力損傷」與缺不缺電沒關係。

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