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碳排不減反增 淨零難

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

減碳壓力大，攤開蔡政府減碳成果，台灣2016年總溫室氣體排放量為293.9百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），與最新統計2021年的297百萬公噸相比，不減反增，要達2050淨零目標恐是艱鉅任務。

減碳進度緩慢，而至今碳費尚未塵埃落定。準環境部長彭啟明昨（22）日表示，支持當前政府碳費政策，不過環團、工商團體對於費率、碳定價走向尚不明確。

我國減碳目標以2005年為基準年，2005年排碳量為290.5百萬公噸，第一期目標希望2020年較基準年減2％、第二期2025年減10％，第三期2030年減20％。國發會在2022年底公布2030年國家自願減量目標時，將目標微幅提升至23％至25%。

內閣 賴清德

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