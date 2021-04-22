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跨黨派立委出招 提淨零碳排訴求

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

台灣已遭受到氣候變遷衝擊，多位立委強調，台灣不可能在氣候災難上置身事外。時代力量立委於22日再提耗水費推動，並呼籲政府關注地下水使用，並推動節電政策。民進黨立委則表示，在接下來的會期中，將會努力爭取2050淨零碳排入法，避免台灣環保落後全球。

立委籲關注地下水

時代力量立委陳椒華表示，自從缺水開始至今，經濟部已在缺水最嚴重的台中開挖了88口水井，以支應民生與工業用水，雖目前還沒有需要環評的水井，但若超抽地下水，可能造成民宅傾斜、龜裂等問題，並呼籲水利署與環保署開始關注這些水井是否有超抽的情形，以及周邊的安全及地質條件，並儘速推動耗水費、以價制量。

關於未來地下水的使用，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，台灣受到氣候變遷影響，今年的乾旱可能年年上演，因此政府除開挖水井外，應該以政策積極輔導高耗水、高污染產業轉型或退場，而非冒著影響地質狀態的風險不斷抽水，她也強調，「地下水好比人類的血液，抽完就沒了。」

家電補助零預算

另一方面，經濟部今年並未編列節能家電補助預算，將使耗電的老舊家電汰換速度更加緩慢，不利於節電以及減輕尖峰負載壓力，陳椒華建議，在民眾用電尖峰時期走出戶外乘涼，減少冷氣使用，並再度推動「共享冷氣」行動，促進消費以及電力使用，達成減碳目標。

因此，時代力量立委邱顯智說，經濟部應修正用電大戶設置再生能源發電設備管理辦法，催促其設置容量更大的再生能源設備、減輕減輕尖峰負載壓力，並編列設備汰換預算，加速民間老舊電器汰換。

民進黨爭取淨零碳排入法

關於未來台灣長期的氣候戰略部署，民進黨立委蘇巧慧認為，氣候變遷正實際的影響著台灣，且未來若台灣產業無法達到綠電與碳中和的目標，將會被排除在世界供應鏈之外。

民進黨立委洪申翰進一步指出，台灣應打造「碳中和國家隊」，目前已擬定列入2050年淨零碳排目標的《氣候變遷行動法》版本，將在未來的立院會期間爭取通過，也會盡力督促政府進行跨部會整合，並規劃「環境資源部」設立。

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時代力量 地下水 氣候變遷

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