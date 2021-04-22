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賴清德：零碳排有共識 盼政院擬定策略

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

副總統賴清德出席比爾蓋茲新書發表會時指出，過去的風災以及今年的百年乾旱顯示，台灣沒有氣候災害豁免權，故應積極參與零碳排放，行政院更應盤點其他國家的零碳排策略，並找出台灣的零碳排的可能性，且產業界也可以投入新能源開發，共同達成減碳目標。

零碳排是終極目標

比爾蓋茲在新書《如何避免氣候災難》中說，「我寫這本書不只是因為看到氣候變遷的問題，也是因為看到了氣候變遷下的機會」，他嘗試尋找人類在氣候災難下的出路，也提到未來結合科技與環保，將有可能創造一套全新的經濟模式。

賴清德說，該書開宗明義點出三大重點，包括減緩氣候災難的根本法門在於達成「零碳排」，且人類應該更有智慧、效率的使用太陽能，以及人類應極力減少人與人互動外的其他碳排等。

對於比爾蓋茲提到的零碳排目標，賴清德說，包括日本、韓國全世界多個國家對於2050零碳排的目標有一致共識，也相信全球能夠達到此一目標，台灣也應該「誠實面對問題，務實的擬定對策，踏實的解決問題」。

此外，太陽能應用方面，賴清德提到，過去曾有人認為太陽能轉換率達到22%已是人類技術的極限，但已有新研究很可能突破這一限制，且未來再生能源將是解決人類生存危機的重要方法。他建議台灣投入新能源開發，比如開發廢棄物轉製能源，並利用於公共汽車能源上。

氣候災害進行式

賴清德也指出，台灣在2009年的莫拉克颱風中，經歷了250年一次的風災，今年更遇到百年難見的乾旱，可見台灣無法在氣候災難中置身事外，並強調台灣應該積極面對相關議題。

至於已經在承受氣候災害的台灣該如何因應，賴清德以德州為例，指出德州為了防範暴風雪等災害，投入大量經費進行基礎建設設計與開發，而對於台灣最大的威脅在於颱風，並指出台灣若要因應氣候災難，各工程、建設單位也應投入並關心各項建設與規定。

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賴清德 比爾蓋茲 氣候變遷

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