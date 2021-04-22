地球日朝野跟風表態 減碳應有實際作為

只要地球日出來喊話，就代表環保有成嗎？22日是世界地球日，1天裡有多達12場相關記者會與活動，除了各黨與環團紛提出減碳主張，政府也宣示要2050年淨碳排為零的目標。但觀看各活動內，都僅表示要求執政團隊「提出對策」，加上蔡總統2025非核家園政策，恐會以大量燃氣電廠、中火重啟為代價，地球日一堆熱鬧的記者會，能當真嗎？

口號震天價響

22日全天裡，無論是時代力量、民眾黨，或是執政的民進黨都有舉辦活動，呼籲政府要提出對策，因應氣候變遷的發展。時代力量立委陳椒華表示，在氣候變遷下應做好節水節電，因應氣候變遷挖水井非永久之策，並強調冷氣空調汰舊換新和共享冷氣是重要的關鍵。

民眾黨的地球日記者會則表達對藻礁公投的贊成，不過同時不願重啟核四。他們批評民進黨只限定討論中油三接外接工程，卻不願討論其他替代方案與其他節能減碳的措施，不過他們也不贊成重啟核四，卻未提要怎麼做才能符合地球日的精神，真正減碳。

實際政策在哪裡？

民進黨也在世界地球日，由立委洪申翰、蘇巧慧與劉世芳等人召開記者會，也僅呼籲政府將2050淨零碳排的目標納入《氣候變遷行動法》修法中，並在外來規劃環境資源部時，應將氣候變遷各方面的環境資源治理需求，作為組織設計最重要的前提要件，以創造更多優質綠色就業機會與創新，可惜口號多，實際可行做法少。

至於蔡政府雖然已經承諾要將《溫管法》修法，但無論是中火重啟，還是中油三接，仍堅持走碳排的老路，雖然台電曾表示中火的排放量會降低，而經濟部也堅持三接工程必須完工，以實現能源轉型計畫。但蔡總統上任至今，台灣人均溫室氣體排放量仍名列前茅，有任何改善嗎？

蔡任內減碳倒退嚕

事實上，在2020氣候變遷績效報告中，台灣在減碳的績效是退步的，甚至名列倒數第三，如今蔡總統已就任5年有餘，台灣的減碳卻仍停滯不前，令外界質疑是否真能達成2025非核家園的目標？而副總統賴清德22日的世界地球日還參加比爾‧蓋茲探討解決氣候變遷的新書發表會，反核的民進黨難道不知道蓋茲是支持核能嗎？

這些政策在在顯示蔡政府無心減碳，更凸顯這些世界地球日記者會的空話、毫無實際作為。其實，減碳必須要從日常做起，不只是4月22日的事，一年365天都應該是世界地球日，而不是在今天舉辦活動後就不再搭理。總之，減碳還是需要全民的覺醒、實踐與監督才行。

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