環團面見蔡總統 潘忠政：要求三接停工

「小英總統都很有誠意，但推出的政策卻都背道而馳！」環團每年例行與蔡總統見面的活動，今年因為藻礁公投而格外受矚目。12個環團22日連袂拜會總統蔡英文，希望蔡總統將「2050淨零碳排」與土地徵收回歸憲政等51項主張納入政策考量。藻礁公投領銜人潘忠政請求蔡總統將三接工程停工。蔡總統則表示，願意就任何可能方案進行協商。

要求三接停工

潘忠政說，之前幾次與蔡總統見面，他都覺得蔡總統很有誠意，但不知道為何底下推出的政策，卻都與蔡總統的誠意背道而馳。他們的主張向來明確，由於中央與地方長期忽略大潭藻礁保育需求，且中油工程環評不符程序正義，現在既然藻礁公投成案，中油就必須先停工，等公投結果出爐再做決策。

他指出，如果在公投討論期間中油繼續動工，完全不符合發動公投的目的，也浪費社會成本。他對這次會面並不抱期待，因為怕像上次見面一樣，雖然當面承諾會有好結果，但後續卻消極不處理。

會面過程中，蔡總統曾表示願意就任何方案進行商量。雖然經濟部次長曾文升在「2050年淨零碳排」政策宣示的簡報中，除了將核電廠陸續除役、中油中鋼持續產業轉型外，也將中油三階工程納入減少煤炭發電、增加燃氣發電的能源政策中。

土地與環境議題

政大地政系教授徐世榮表示，2017年國際評估台灣施行兩公約的報告書中，明確指出台灣的土地徵收、都更程序等土地收繳法律，違反聯合國人權公約對於人民土地正義的保障，並強烈建議蔡總統在法律修訂之前，相關程序都必須要停止，但至今卻無下文，他呼籲蔡總統召開30幾年未召開的土地問題會議解決問題。

台灣環境保護聯盟理事長劉志堅則提到，目前《溫管法》中的減碳目標是要在2050年將台灣的碳排下修至目前水準的一半，但現在許多先進國家已經設定「2050年淨零碳排」的目標，他們這次會面蔡總統，就是希望蔡總統要將此目標納入政策考量，並在9月前提出具體法案，如提高電價、徵收碳稅。

現場除了環團代表，還有數十位苗栗縣造橋鄉龍昇村的居民抗議當地事業廢棄物無良廠商持續盤據、不願撤離，但政府看來也束手無策，因此他們北上向蔡總統請願，希望蔡總統能幫幫他們。

【更多精采內容，詳見 】