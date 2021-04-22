民進黨：能源轉型已有階段性成果 比馬政府時期做更好

今天是世界地球日。民進黨表示，面對全球氣候變遷影響，朝向2050淨零排放目標的低碳轉型工程，民進黨自2016年執政以來就開始積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型，也早已開始進行。

民進黨指出，這五年來，政府積極推動能源轉型，往「非核、減煤、增氣、展綠」的方向推進，增加了天然氣發電，讓供電更穩定；減少燃煤，改善空污及碳排；加乘綠能發展，提升產業競爭力；如期去除核能，打造非核家園。「加天然氣、減空污、乘綠能、除核能」四個面向兼顧環境保護與供電安全，不僅符合國際關切氣候變遷的趨勢，也是民進黨落實能源轉型目標的具體做法，讓台灣走向一個低污染、低碳排的永續環境。

民進黨表示，能源轉型政策持續推動五年來，已經有階段性成果，民進黨政府已讓空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣發電量增加了20%，使火力發電的空污排放量減少了55%；未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%；同時，政府大力發展綠能，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，並創造3.2萬個綠色產業創新的就業機會；此外，政府也將如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。

民進黨指出，為因應氣候變遷危機，讓氣候治理有效落實並符合國際潮流，不僅環保署已將原先「溫室氣體減量及管理法」框架擴大為「氣候變遷因應法」，民進黨立院黨團多位委員也共同提出「氣候變遷行動法」，成為台灣第一個提出「氣候變遷行動法」的政黨，行政與立法部門都共同為減碳路徑鋪墊制度的基礎做努力。

民進黨表示，過去在國民黨馬前總統八年執政的期間，可以發現當初風力發電的成長只達成馬前總統設定目標的7.7%，連一成都不到；而宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構，無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題，不禁讓人遺憾，若國民黨當年願意跟如今一樣重視能源轉型，台灣可以更早完成目標。

民進黨指出，中火燃煤議題，更是在國民黨執政時期是最嚴重的時候，中火現在的10部發電機組，也全都是當年國民黨決定興建的，尤其2014和2015年更是中火燃煤量最高的時候，一年都在1800萬噸左右；而在民進黨2016年執政後，努力落實能源轉型，到2020年，中火燃煤已減量少了610萬噸，民進黨重視能源轉型的決心看得見。

民進黨表示，政府會繼續努力維護地球永續與推動能源轉型，執政團隊不僅會跨部會一起努力，也希望結合中央與地方政府、市場和民間的力量，一起守護這片美麗的環境。