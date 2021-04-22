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侯友宜辦世界地球日論壇 邀美國專家線上與談

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜(左上)今日召開國際線上論壇，邀請波士頓、紐約政府與專家一同討論世界永續發展相關議題。圖／擷至MIT x SDG 2021年世界地球日線上論壇
新北市長侯友宜(左上)今日召開國際線上論壇，邀請波士頓、紐約政府與專家一同討論世界永續發展相關議題。圖／擷至MIT x SDG 2021年世界地球日線上論壇

新北市在今日(世界地球日)辦理以聯合國永續發展目標(SDGs)議題為主軸的「MIT x SDG 2021年世界地球日線上論壇」，市長侯友宜與美國紐約、波士頓政府、MIT媒體實驗室等國際組織在會中熱烈討論如何對抗氣候變遷，改變世界。侯友宜也宣布，新北將在今年將推出第2本VLR(地方自願檢視報告)，導入以人為本的政策，倡議永續環保行動。

新北市是全國第1、全球第10個發行VLR的城市，也是台灣唯一與紐約市簽署VLR簽署宣言的城市，為了響應4月22日世界地球日，市府特別舉辦以聯合國永續發展目標（SDGs）議題為主軸的國際論壇。

新北市在此次論壇邀請到波士頓市政府城市創新辦公室主任Nigel Jacob及麻省理工學院媒體實驗室主持人Kent Larson與談，活動由波士頓市政府住宅創新實驗室共同創辦人Ms. Susan Nguyen擔任主持人，另外紐約市國際事務局長Ms. Penny Abeywardena也特別拍攝影片支持本次論壇，新北市盼透過國際案例，互相交流與學習。

侯友宜表示，城市是對抗氣候變遷的關鍵，新北為了響應保護地球作為，與紐約簽署VLR宣言，加入208個地方政府的簽署活動，一起對抗氣候變遷。

侯友宜指出，聯合國永續發展目標的展現不僅在大眾所想到的環保面，還有經濟及社會面向，推動政策都要齊頭並進，全民一起來努力，所以新北今年會推出第2本VLR，導入以人為本的政策，在內容加入疫情衝擊所帶來的省思。

新北市秘書處長饒慶鈺指出，新北為了世界永續發展目標，將全球城市治理的共通語言SDGs導入市政並展開城市外交，在之前便發表了全台第1本的VLR，整合各方資源、策動國際城市間的溝通，該計畫榮獲世界級設計大獎德國 iF 設計獎獲得傳達設計類獎項，同時入圍金點設計獎、日本 Good Design Award 等多個獎項肯定。

饒慶鈺表示，新北市今年不只會推出第2本VLR，還會藉由許多互動活動、線上網站、線下倡議、創意影片等企劃來向國內、外宣示與國際同步的永續發展行動與企圖。

侯友宜

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