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雖因慶富案受傷 合庫銀去年每股稅後仍賺1.48元

2018-02-13 13:20經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

新春將至，合庫銀行舉行年度經理人會議，由合庫金控暨銀行董事長雷仲達率總行一級主管、各管理單位、海內外分行及集團旗下各子公司主管逾350人齊聚一堂，共同檢視經營成果及策勵未來，會中並揭櫫107年度營運策略及業務推展目標。

另頒發績優單位經理人及行員獎盃及獎狀，肯定過去一年的辛勞，期許為公司再締創新猶。

會議上特別邀請金管會銀行局副局長莊琇媛，以「公司治理與法遵文化」為題，發表專題演講，闡述公司治理的發展、強化內部控制與稽核制度、法令遵循、防制洗錢與打擊資恐等層面，對金融業的影響與因應方向。並肯定合庫於相關制度的建立及落實所做的付出，同時期許合庫持續於營造優質風險管理文化，進而再創業績高峰。

合庫董事長雷仲達致詞時表示，僅管去（106）年慶富案造成呆帳增加，合庫銀行自結稅後盈餘仍持續成長，達128.90億元，每股稅後盈餘為1.48元。

資產品質方面，因審慎控管風險，106年底呆帳覆蓋率由105年底的321.27％提升至的366.39％，資本適足率與第一類資本比率分別提升至13.42％、10.30％，更榮獲中華信評調升信用評等，營運展望穩定。

同時，期勉全體同仁應以掌握金融科技商機、賡續拓展優質授信、擴大財管業務規模、提升投資操作收益、落實洗錢防制機制、深化亞太區域布局、培育專業優秀人才及履行企業社會責任等八大營運方向持續精進。

另，去年中國長沙分行、澳洲墨爾本分行、及柬埔寨金邊市中心支行開業，服務觸角已遍布歐、美、澳洲、東南亞及大中華等區域，加計籌設中之金邊分行轄下永盛及西哈努克支行，海外據點將達22處。

未來，仍持續配合政府新南向政策增設據點，以結合國內外據點之地利優勢及資源，為客戶提供全球金融服務，創造互利雙贏。

展望未來，合庫金控集團將憑藉銀行端既有核心業務優勢，透過公司治理、追求卓越、永續發展三面向，發揮金控資源共享與跨業經營綜效的利基，再創營運成長新局。

合庫金洗錢防制

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