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繼續爭！退軍「八百壯士」：只是轉型、絕不散場

2018-05-11 12:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交國防委員會昨天完成攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案審查，軍人年改法案初審過關，反年改的退軍「八百壯士」宣布暫停抗爭。從事抗爭的「副指揮官」吳斯懷今天表示，八百壯士只是轉型，絕不會散場，將盡快研討轉型方向，決定後續整體運作規畫與步驟，力抗暴力政府。

經兩天審查，攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨天在立法院國防...
經兩天審查，攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨天在立法院國防暨外交委員會完成初審，場外抗議群眾聞訊一度情緒激動。 記者高彬原／攝影
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吳斯懷今天以「八百壯士只是轉型，絕不會散場！」為題在臉書發文稱，八百壯士444天的堅持，幾十萬袍澤的參與，充分展現黃埔精神犧牲奉獻，團結合作的韌性，看鐵絲網越架越高，圍城區域越來越廣，就知道它們自知理虧害怕，正告民進黨政府八百壯士只是轉型，絕不會散場！

吳斯懷説，軍人付出青春歲月，犧牲家庭幸福，用生命捍衛中華民國，保護台灣2300萬人民，我們不容許民進黨政府摧毀憲法，羞辱國軍，惡意把退伍軍人棄置街頭不聞不問，我們正在寫歷史，爭的是憲政法理與尊嚴；我們不容民主法制被破壞，我們也不信公理正義喚不回來。

吳斯懷呼籲軍中袍澤、公教警消及所有理念接近的盟友們，不要因一時的頓挫而氣餒，八百壯士會盡快邀集大家研討轉型方向，再決定後續整體運作規畫與步驟。

吳斯懷表示，這幾天看到許多支持鼓勵八百壯士的文章，讓他們感到溫暖，更有袍澤擔心民進黨政府對我們幾人政治迫害，請放心，打倒一個吳斯懷還會有千千萬萬個袍澤挺身而出，繼續奮戰到底，黃埔軍魂浩然正氣，必將撥亂反正。

吳斯懷說，八百壯士指揮部十幾位志工，日以繼夜，拋妻棄子，不計毀譽，能支撐到444天，是幾十萬袍澤願意參與，支持鼓勵，我們才能勉力為之。一早看了宜生、忠義寫給指揮部袍澤的感言，讓他熱淚盈眶。

吳斯懷表示，他在母親節前感謝所有袍澤的付出，更感恩我們的妻子及母親，是妳們默默擔心害怕，願意放手支持，無私付出，我們才能力抗暴力政府。

吳斯懷退伍軍人軍人年改方案
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