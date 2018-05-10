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軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場

2018-05-10 23:55聯合報 記者陳熙文蕭雅娟／台北報導

18趴等爭議條文交院會協商

立法院外交國防委員會歷經兩日共廿小時密集開會，昨天完成攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案審查，軍人年改法案初審過關，不過包括起支俸率、所得替代率上限，十八趴優惠存款利率等爭議條文，保留院會朝野協商。立院預計六月十一日加開臨時會，軍人年改法案有機會在七月一日與公教人員年改同時上路。

「八百壯士」宣布暫停在立院外的抗爭

昨天是「八百壯士」在立法院外埋鍋造飯第四百四十四天，立法院外陳抗群眾得知軍人年改法案送出委員會情緒悲憤，站在宣傳車上的執行長羅睿達一度激動落淚，副指揮官吳斯懷表示將聲請大法官釋憲。「八百壯士」晚間也發表聲明，宣布即日起暫停在立院外的抗爭，給予退休袍澤充分休養生息時間，並將在一周內邀集軍系團體研討轉型後，再決定後續整體運作規畫與步驟。

經本周三馬拉松式審查至晚間十二點，立院外交國防委員會昨續審軍人年改法案，下午終於完成審查。但包含最低保障金額、起支俸率、所得替代率上限、十八％優惠存款利率、遺屬年金請領條件、滾動式檢討，以及離婚配偶請求權等爭議條文，各黨團未達成共識，民進黨召委王定宇裁示保留，交院會協商處理。

經兩天審查，攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨天在立法院國防...
經兩天審查，攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨天在立法院國防暨外交委員會完成初審，場外抗議群眾聞訊一度情緒激動。 記者高彬原／攝影
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在委員會完成初審前，國民黨立委持標語到主席台前抗議，重申「現役先行、退役暫緩」主張，隨後即退席，王定宇則在表決完復議動議後宣布散會。軍人年改法案完成初審後將交付朝野協商，最快一個月後才能在院會處理。

國防部長表示 會繼續爭取持續溝通

國防部長嚴德發表示，如何照顧軍人的權利及福利，國防部會繼續爭取也會持續溝通。退輔會主委邱國正也說，未來會持續改正並與國防部修補不妥的條文，讓該條例盡快立法。

八百壯士四月廿五日衝撞立法院，演變成重大陳抗衝突，包括吳斯懷、八百壯士發言人王忠義、退役上校曹維琪、藍天行動聯盟成員王寶芸、南部抗暴聯盟總指揮黃冬輝等五人，日前遭警方傳喚。昨天立法院委員會逐條審查軍人年改案時，八百壯士近百人大陣仗護送吳斯懷等人步行至中正一分局說明，並沿街舉旗吶喊「加油！」吳斯懷感性說，「中華民國的軍人就是不會在戰場上拋棄袍澤！」

軍人立法院吳斯懷所得替代率軍人年改方案
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