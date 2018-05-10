軍人年改六月臨時會三讀 柯建銘籲在野黨一起理性問政

2018-05-10 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民主進步黨黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook

攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」稍早在立法院外交及國防委員會完成初審，民進黨團規畫下月於臨時會完成二、三讀。民進黨團總召柯建銘表示，最快6月11日舉行臨時會，並持續開會到6月底，最長可能連續開會一個月，希望臨時會開一次就好。

柯建銘表示，臨時會除軍人年改之外，可能處理公司法、空汙法、礦業法等經濟法案及解凍案、國營事業預算案，這次臨時會將以經濟及改革法案為主，盼能有「不一樣的臨時會」，他也呼籲在野黨一起讓立法院邁向「理性問政」的時代，展開新的一頁。