綠擬6月11日開臨時會 處理軍改等重大法案

2018-05-10 19:13 中央社 台北10日電



民進黨團總召柯建銘今天說，預計6月11日起召開臨時會，處理軍人年改案，以及空污法、礦業法、公司法修正草案等，以經濟、改革法案優先，並以開一次臨時會為主。

立法院外交及國防委員會今天初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，預計6月11日起召開臨時會，將處理包括空氣污染防制法修正草案、礦業法修正草案、公司法修正草案、軍人年金改革相關修法、財團法人法草案等多項重大法案，以及民國107年度的國營事業預算案。

柯建銘說，臨時會將以經濟、改革法案為優先，少則開到月底，多則開一個月，盡量不開第二次臨時會，以開一次臨時會為主。

柯建銘說，6月11日召開臨時會後，預計處理屆時已經超過一個月協商期的軍人年改修法；公司法修正草案預計今天逐條審查一輪，16日再進行第二度逐條審查後送出委員會，預計也會在6月的臨時會中處理。

柯建銘說，目前還有超過1300案的預算解凍案，很多凍結數目在1/5以上，如果沒有在臨時會處理，等到下會期總質詢結束，才要來談解凍，「很多都沒辦法執行」；但由於很多解凍案委員會都還沒有排審，因此不排除臨時會期間還會開委員會來審查。

他說，這會期審查的法案中，衝突最大的就是軍人年改，大家都心知肚明接下來要怎麼做，希望臨時會能和以往不太一樣，各黨都能為國家發展心平氣和，「展開朝野和諧的機會之窗」。