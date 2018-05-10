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時薪制勞工不計入國定假日工資，合理嗎？

軍人年改草案初審通過 關鍵條文送朝野協商

2018-05-10 19:05中央社 台北10日電

立法院外交及國防委員會今天初審通過攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，由於朝野立委針對退休俸起支俸率、退撫基金提撥費率等關鍵條文毫無共識，將送朝野協商處理。

立法院外交及國防委員會在7日完成對軍改草案的詢答後，昨天及今天逐條審查軍改草案，在審查過程中，朝野立委發生數波衝突，甚至短暫爆發肢體推擠衝突，造成有議事人員因而受傷，而在逐條審查過程中，國民黨立委也針對草案的條文輪番上台發言，拖延時間，使得審查進度牛步。

朝野立委歷經約22小時，終於在今天下午4時20分左右，完成軍改草案的初審，但有關退伍軍人退休俸起支俸率等關鍵條文，由於朝野立委對關鍵條文毫無共識、看法分歧，因此關鍵條文均遭保留，送交協商處理。

針對樓地板的部分，行政院版規定為少尉一級本俸及專業加給合計數額為共新台幣3萬8990元；親民黨為少尉一級本俸加計一倍合計數額共4萬760元，國民黨團則沒有規定。

在退伍軍人退休俸起支俸率的部分，行政院版規定為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%；親民黨版同行政院版，但規定在85年12月31日前退伍的退伍軍人不受影響。但國民黨主張現役先行，退役暫緩，現役軍人為60%＋20%，所得替代率上限同院版，而已退役者不受影響。

在18%優存利息部分，行政院版規定，現役具新舊制年資者與退役具新舊制年資支領月退俸人員，其舊制年資可存18%優惠存款的額度，於改革後第一年即取消；月退休俸重新依退撫新制俸率計算，原月退休俸高於新制的差額，分10年平均調降，緩和改革衝擊。親民黨版則規定在85年12月31日前退伍的退伍軍人，不受影響，而國民黨版則保留。

有關退撫基金提撥的費率，行政院的修法版本欲將現行的8%到12%提高至12%至18%；若發生收支不足時，應視國家財政狀況，檢討調整提撥費率。國民黨團則主張，當年度結算有虧損或任何基金不足之數時，由基金業務機構的主管機關審核撥補，並得申請中央主管機關予以補助不足之數。

在退伍軍人轉職後停發退休俸標準的相關條文，朝野立委也未達共識。行政院版主張，領取退休俸及贍養金的退伍軍人，就任或再任由政府捐助成立財團法人、行政法人、政府轉投資公司及私立學校等職務，若薪資超過公教年金改革「樓地板」新台幣3萬3140元，停止領受退休俸或贍養金；親民黨版本則設為4萬760元。

但國民黨立委認為，這是在懲罰學有專精、想二度就業的退伍軍人，主張應取消私校條款，並規範領取退休俸及贍養金者，再任或就任政府捐助成立財團法人、行政法人、政府轉投資公司或學校團體等職務，如果每月薪資總額未超過退俸，可領差額；如果超過，停止領取退俸。

退伍軍人國民黨親民黨
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