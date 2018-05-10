軍公教年改7月1日同步上路 柯建銘：照程序走

2018-05-10 18:44 中央社 台北10日電



民主進步黨黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook 立法院今天初審通過軍改草案，是否在7月1日與公教年改同步上路，民進黨團總召柯建銘說，一路照程序走下去。國民黨團質疑，7月1日實施，能有幾天準備期。

立法院外交及國防委員會今天初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘下午會後受訪表示，軍人年改，民進黨一開始定調「希望國民黨立委理性面對，好好審查」這個原則，國民黨團想要製造衝突、裡應外合，民進黨全部避開，接著，又期待民進黨包裹處理送出委員會，他明確告訴國民黨「我們不會做這種事情」。

柯建銘說，尊重國民黨團為捍衛特定團體權益表態予以尊重，但國民黨團要求現役先行、退役暫緩，民進黨團做不到就是做不到，軍改案經過兩天與先前幾場公聽會，總算出委員會，朝野黨團的底線、可能的結果朝野應該心裡有數，接下來就是臨時會院會，少部分條文是否能調整，民進黨會做內部討論。

被問是否7月1日與公教年改同步上路？柯建銘說，不要為了7月1日而7月1日，一路照程序走下去。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，年金改革若按照民進黨傲慢的處理方式，只會製造更多的社會對立，軍人年改若再次用執政傲慢的方式，匆促通過，接下來社會只會付出更多代價，並質疑總統蔡英文是否已經準備好了。

國民黨立委江啟臣也說，這次的審查只是過水，因為政府已經確定軍改要在7月1日實施，因此軍改草案2天不到時間，就送出委員會，雖然有一個月的時間可以協商，但可預知一個月後，在院會一定是多數暴力通過；他也質疑，軍改草案要在6月中通過、7月1日實施，準備期能有幾天。

此外，時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，黨團提出的「退役將領參與境外敵對勢力之慶典不得發給退休俸」條款，審查時遭到藍綠封殺，實在遺憾。黨團提出的主張不是針對基層士官兵，而是月領高額退休俸的退將，黨團未來在朝野協商時會再續提修正案，堅持到底。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，這兩天的審查，就是要趕在6月份召開臨時會處理軍改草案，並趕在7月1日與公教同步實施，因此都缺乏了理性討論的空間，盼在朝野協商時，能有理性討論的機會。