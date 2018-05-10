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立院續審軍人年改 反年改團體持續集結抗議

2018-05-10 10:36聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

立法院外交國防委員會今天續審攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，八百壯士等反年改團體號召群眾，一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。

八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求，警方現場依舊部署大批人力，防止突發狀況發生。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求，警方現場依舊部署大批人力，防止突發狀況發生，警察行動休息補給站也大排長龍。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改...
八百壯士等反年改團體一早持續集結在立法院外抗議，現場聚集上百人呼口號，表達反軍改訴求。記者高彬原／攝影
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立法院空軍年金改革軍人年改方案
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