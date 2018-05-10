立院續審軍人年改 反年改團體持續集結抗議

相關新聞
軍改草案1早只審3條 私校條款保留送協商2018-05-10 11:33
不滿民進黨立委坐官員位 藍綠立委一早爆口角2018-05-10 10:15
軍改混戰 泛藍提18%不溯既往、橘訂樓地板4萬 喊爽還是真闖關？2018-05-10 08:00
反年改 八百壯士喊釋憲2018-05-10 00:27
軍改今再戰 爭議條文送協商2018-05-10 00:21
15小時馬拉松會議 軍改尚未完成初審2018-05-10 00:07
退將赴大陸砍終身俸 時代力量提案遭封殺2018-05-09 20:01
影／審軍人年改 立院藍綠爆多起衝突2018-05-09 19:17
影／立院審軍改 八百壯士再集結動員1120警力維安2018-05-09 18:24
軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲2018-05-09 17:00
警察靠太近？八百壯士排除人牆自保防栽贓2018-05-09 15:37
八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？2018-05-09 14:46
影／立院審軍改 國防部長：95％現役軍人挺政院版2018-05-09 14:36
林萬億：政院軍改版本「好很多」 盼勿再抗爭2018-05-09 14:21
軍改草案初審…八百壯士再起 立院藍綠推擠2018-05-09 14:19
反軍人年金改革 八百壯士等團體再度走上街頭2018-05-09 13:59
賴清德：軍改7月1日上路 目標不變2018-05-09 13:27
軍改爭議 退伍軍人提醒蔡英文「沒有廉價的國防」2018-05-09 13:23
月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人2018-05-09 12:36
八百壯士：軍改綠若包裹表決 群眾也許會有激烈動作2018-05-09 12:32
八百壯士設「服務台」 警方也首度規畫國小家長接送區2018-05-09 12:30
立院審軍改 藍綠立委爆推擠2018-05-09 12:13
藍營質疑軍改無精算報告拒審 一度爆發肢體衝突2018-05-09 12:07
影／軍改審查藍綠爆肢體衝突 一名議事人員受傷2018-05-09 12:01
八百壯士中午抗議 強調會避開兒童醫院2018-05-09 11:42
立院審軍改 國民黨程序發言拖延2018-05-09 11:24
「八百壯士」又來了！這次設了服務台還製發新聞記者證2018-05-09 11:23
反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年2018-05-09 11:08
反軍改防流血衝突 八百壯士為記者準備採訪證2018-05-09 10:39
軍改抗議下午再度登場 大批警力嚴陣以待2018-05-09 10:37
國民黨立委輪番上場發言 要求軍人年改「刀下留人」2018-05-09 10:29
林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭2018-05-09 10:14
影／軍人年改今審法案 藍委強力杯葛2018-05-09 10:11
軍人年改決戰立院 民進黨盼本周送出委員會2018-05-09 06:06
熱門文章
萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈2018-05-09 16:19
管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨2018-05-09 12:27
NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬2018-05-09 16:38
民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵2018-05-09 14:13
觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和2018-05-10 00:00
深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟2018-05-09 20:52
中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」2018-05-09 22:06
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾2018-05-10 07:28
柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了2018-05-09 20:12
柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！2018-05-10 01:17
柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳2018-05-09 20:11
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結2018-05-09 20:16
政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了2018-05-10 06:00
月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人2018-05-09 12:36
反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任2018-05-09 18:09
孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣2018-05-10 08:14
【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?2018-05-09 19:00
新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎2018-05-09 23:56
兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢2018-05-09 18:00
柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」2018-05-09 23:59
軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲2018-05-09 17:00
柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始2018-05-10 08:51
馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心2018-05-10 09:26
北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元2018-05-09 16:21
蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？2018-05-09 18:21
蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了2018-05-10 01:56
斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元2018-05-09 17:33
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注2018-05-09 22:28
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化2018-05-09 22:46
周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」2018-05-10 08:11
把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」2018-05-09 21:10
柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母2018-05-09 21:12
獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次2018-05-09 13:51
八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？2018-05-09 14:46
柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐2018-05-09 19:35
立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高2018-05-09 13:47
留言