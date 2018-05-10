15小時馬拉松會議 軍改尚未完成初審

2018-05-10 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍人退撫制度改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」，周三（9日）在立院外交國防委員會進行初審。國民黨立委緊咬缺乏真正財務精算，退撫基金到民國143年恐仍將破產，輪番杯葛之下，直到下午3點鐘才開始宣讀條文。此後國民黨立委仍然寸土必爭，每一條文都歷經漫長的發言討論，直到半夜12時都無法完成。總計61條條文，到午夜僅審到第34條，只好周四繼續審查。

國防部官員透露，周二晚間與執政黨團沙盤推演時就被告知，多位立委計畫周四前往高雄參加台美國防論壇，希望挑燈夜戰，在一天內完成初審。為避免衝突過度擴大，對於無法達成共識的項目，盡量保留送院會協商，不強行表決。但因整部「服役條例」幾乎全面重修，要處理的條文太多，最後仍無法審完。

國民黨立委質疑，公教年改曾提出50年範圍的精算報告；國防部號稱有精算，其實只是國防管理學院的「財務影響評估報告」，再花90萬元邀請一位精算師審閱，根本不是真正「精算報告」。而且這份報告錯誤百出，不但漏算了「一次退伍金」，並以每年有20萬現役軍人繳費為計算基準，根本不符合實情；基金營運投資效率報告跟附表的設定數據，彼此也自相矛盾。

藍營立委一上午輪番發言，要求「沒有精算報告，沒有審查」，阻攔會議主席王定宇將條文付諸審查。過程中數度發生推擠衝突，一名議事人員手背擦傷。民進黨立委吳秉叡一度偷襲，搶走國民黨立委的麥克風音箱。被奪回後吳秉叡還想上前再搶，但被黨團總召柯建銘所阻止。

進入逐條討論時，時代力量提出修正動議，將領退伍15年內「參與境外敵對勢力之黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在境外敵對勢力所舉辦，由境外敵對勢力領導人主持之慶典或活動」，就停發退休俸。立委林昶佐則說，既然一再強調軍人職業的特殊性，就不該在義務上又和其他行業一視同仁。

柯建銘原打算比照其他爭議條文，保留送交院會協商。不過國民黨團書記長李彥秀說，這種針對性條文明顯歧視軍人，因此要求表決，讓民進黨團與國防部進行政治表態。嚴德發對此回答，相關規範應設在兩岸條例、國安法等處較佳。在表決時，國、民兩黨聯手通過政院原版本，時代力量提案被封殺，但在未來院會仍可再提。

對於先前就引發激烈批評的「上校以上榮民停發子女教育補助費」以及「退伍軍人到私校任職，薪水如高過33140元就需暫停終身俸」，國民黨立委也都提出，最後也都保留送院會協商。 上午會議一度爆發推擠。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 立院外交國防委員會連續開會15小時，「陸海空軍軍官士官服役條例」的初審仍僅完成一半。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 民進黨立委吳秉叡搶走國民黨的麥克風音箱，與國民黨立委林麗蟬、李彥秀激烈拉扯。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 國民黨立委抨擊，實際主導年改的政務委員林萬億，始終不願出面和退伍軍人與在野黨溝通，只派國防部與退輔會出來當砲灰。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

【中央社台北9日電】

立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，有關退輔基金提撥的費率，朝野無法達成共識，會議主席、民進黨立委王定宇裁示，保留送院會朝野協商。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，在退輔基金提撥的費率，行政院的修法版本欲將現行的8%到12%提高至12%至18%；若發生收支不足時，應視國家財政狀況，檢討調整提撥費率。

國民黨立法院黨團則主張，當年度結算有虧損或任何基金不足之數時，由基金業務機構的主管機關審核撥補，並得申請中央主管機關予以補助不足之數。