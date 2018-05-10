軍改今再戰 爭議條文送協商

2018-05-10 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 、鄭媁／台北報導



立法院外交及國防委員會昨天審查軍人年改草案，在抗議聲中進入逐條討論。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 攸關軍人退撫制度改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，昨天在立院外交國防委員會審查，由於國民黨立委緊咬缺乏財務精算，退撫基金到民國一四三年恐仍將破產，輪番杯葛後，直到下午三時才開始進入逐條討論，到了深夜仍未完成初審，預計今天繼續討論，將法案送出委員會。

國防部官員透露，前晚與執政黨團沙盤推演時就被告知，多位立委計畫今天前往高雄參加台美國防論壇，希望挑燈夜戰，在一天內完成初審。為避免衝突過度擴大，對於無法達成共識的項目，盡量保留送院會協商，不強行表決。但因整個軍士官服役條例幾乎全面重修，最後進度不如預期。

國民黨立委質疑，公教年改曾提出五十年範圍的精算報告，國防部號稱有精算，其實只是國防管理學院的「財務影響評估報告」，根本不是真正「精算報告」。而且這份報告錯誤百出，也不符合實情，基金營運投資效率報告與附表數據，也自相矛盾。

藍營立委一整個上午輪番發言，不斷重申「沒有精算報告，沒有審查」，不讓會議主席王定宇將條文逐條討論，過程中，數度發生推擠衝突。歷經程序發言、大體討論後，下午終於逐條審查。

其中，最關鍵的起支俸率、所得替代率上限、十八趴存利息、恢復上校以上榮民子女教育補助費，國民黨均有意再加碼，提出比行政院版更多保障，由於朝野無共識，保留送院會朝野協商。

至於時代力量提出修正動議，將領退伍在十五年內「參與境外敵對勢力之黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在境外敵對勢力所舉辦，由境外敵對勢力領導人主持之慶典或活動」，就停發退休俸。柯建銘原本打算比照其他爭議條文，保留送交院會協商。不過，國民黨團書記長李彥秀說，這種針對性條文明顯歧視軍人，要求表決。在國、民兩黨聯手下，時代力量提案被封殺。