反年改 八百壯士喊釋憲

2018-05-10 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



立法院昨天審查軍人年改草案，反年改團體再度動員群眾齊聚立法院外抗議。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 立法院外交國防委員會昨審查軍人年改法案，反軍人年改團體「八百壯士」再度號召群眾到立法院外集會抗議。從下午就開始，陸續開始集結，現場號稱有上千人到場聲援，並未發生衝突事件。

八百壯士表示，支持軍公教年改釋憲，以證明政府改革有沒有違法違憲。

立法院外交國防委員會昨續審軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，反軍人年改團體號召群眾至立法院外抗議。由於八百壯士等民間團體在四月廿五日衝撞立院、毆打警察與記者，引起各界指責，昨天的抗議場合，八百壯士派出約卅名糾察人員維持秩序，同時發給媒體採訪證件。

昨天約從下午一時開始，反軍人年改團體在立法院濟南路群賢樓外集結，包括副總指揮吳斯懷等人陸續上台演說，台下群眾則拿旗幟、喊口號抗議。

部分「藍天行動聯盟」和「拔菜總部」在台大兒童醫院前喊口號，隨即被糾察人員驅離。

八百壯士指出，蔡英文總統日前接受媒體專訪，認為政府年金改革過程沒有「違法違憲」，既然政府年改無違法違憲的疑慮，為何要規避軍公教團體所提的釋憲，直接解決紛爭的方法就是釋憲。

八百壯士說，大法官釋憲結果，若認為改革合憲，當然依法辦理，但如果改革證明是違憲，就應該停止一切修法，並停止執行通過的法律。