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軍改混戰 泛藍提18%不溯既往、橘訂樓地板4萬 喊爽還是真闖關？

2018-05-10 08:00聯合報 記者陳熙文／報導

立院外交及國防委員會9日逐條審查軍人年改，八百壯士等反年改團體集結抗議。 記者高...
立院外交及國防委員會9日逐條審查軍人年改，八百壯士等反年改團體集結抗議。 記者高彬原／攝影
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抗議聲下 各黨團都提版本

立法院審查軍人年改法案進入深水區，預計6月中旬能夠召開臨時會二、三讀通過，目標軍人年改在7月1日與公教年金改革同時上路。

這次軍人年金改革，除了場外抗議不斷，在行政院的修法版本外，國民黨、時代力量和親民黨也都分別提出自己的修法版本，而且三者都「老王賣瓜，自賣自誇」，宣稱自己的版本最好。到底誰的版本好？又有甚麼差異？不妨做些比較。

各黨團都提年改版本，立委忙著表決。 （中央社）
各黨團都提年改版本，立委忙著表決。 （中央社）
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最低保障金額 親民黨40760最高

自去年通過公教人員年金改革後，蔡政府今年啟動軍公教年金改革最後階段，行政院日前提出「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案。歷經年改會與民進黨立委多次溝通後，確定俗稱「樓地板」的年金最低保障金額為「少尉一級本俸及專業加給」3萬8990元。包括國民黨團提出的版本，以及時代力量的版本都維持不變。

不過親民黨團認為，草案對於退伍金、贍養金及已退休者退休俸的計算，均以本俸加1倍為基數，因此希望最低保障金額應採計少尉一級本俸加一倍的4萬760元。

去年6月，親民黨團要求蔡總統針對年改召開政黨領袖會議。 圖／聯合報系資料照片
去年6月，親民黨團要求蔡總統針對年改召開政黨領袖會議。 圖／聯合報系資料照片
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起支俸率「55+2」藍綠都支持 僅時力不挺

在爭議最大的起支俸率部分，原來國防部版本為軍官服役滿20年，起支俸率50％，每增加1年年資增加2.5%，年資上限40年，最後與立委達成共識，最後訂在「55+2」，等於軍官服役滿20年，起支俸率55%，每增加1年年資增加2%；而雙方都有共識的年資上限35年則意外被改為「軍官最高俸率不超過90%、士官最高俸率不超過95%」；在18%優惠存款的部分，則分10年調降至改革後的月退額，本金於第11年全額退還。

在爭議最大的起支俸率部分，原來國防部版本為軍官服役滿20年，起支俸率50％，每增加1年年資增加2.5%，年資上限40年，最後與立委達成共識，最後訂在「55+2」，等於軍官服役滿20年，起支俸率55%，每增加1年年資增加2%；而雙方都有共識的年資上限35年則意外被改為「軍官最高俸率不超過90%、士官最高俸率不超過95%」。

八百壯士代表日前出席立院公聽會，舉牌表達心聲。 圖／聯合報系資料照片
八百壯士代表日前出席立院公聽會，舉牌表達心聲。 圖／聯合報系資料照片
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政院版送入立法院後，一度傳出民進黨立委表達不同意見，認為兼任總統府國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁民進黨立委多次溝通，敲定軍官年資採計上限35年，換言之，最高俸率設在85%，卻在最後一刻被調整為90%，引發不滿。

然而民進黨團4月26日召開黨團大會，雖有綠委質疑行政院版的將官最高俸率太高，希望能夠下修至80%或85%，民進黨立委段宜康更表態堅持支持下修至80%，並提議不記名投票表決，強調「如果今天不投票，我就從這個門走出去，走出去之後就不會再回來了。」不過現場有前高雄市長、現總統府秘書長陳菊親自坐鎮，盼黨一致支持政院版軍人年改方案，最後黨團投票，以出席多數通過支持院版。

陳菊坐鎮下，民進黨團支持政院版本。 圖／聯合報系資料照片
陳菊坐鎮下，民進黨團支持政院版本。 圖／聯合報系資料照片
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起支俸率「55+2」 對現役中低階軍官有利

據了解，「55＋2」新制對於現役高階軍官，以及多數退役軍官不利，但是對於現役（民國86年之後任官者）中校以下的中低階軍官待遇反倒相對優渥，包括國民黨版與親民黨版都支持。時代力量則支持將級軍官最高俸率下調為80%，並刪除「領取月退俸者」的加發一次退伍金規定；至於校級、尉級軍官核給俸率則與行政院版相同，不超過90%為限。

「55＋2」新制對多數退役軍官不利。圖為八百壯士副指揮官吳斯懷。 圖／聯合報系資...
「55＋2」新制對多數退役軍官不利。圖為八百壯士副指揮官吳斯懷。 圖／聯合報系資料照片
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18％優存 政府要負最終支付責任 藍營挺

在18%優惠存款的部分，行政院版分10年調降至改革後的月退額，本金於第11年全額退還。針對行政院版，反軍人年改團體並不滿意，辯證的論點非聚焦在如何改，而是堅持無論軍人退撫基金是否破產，政府終須負最終支付保護責任。

現行軍人的退休俸，是以民國85／86年作為分界，先前採取「恩給制」，依據退伍時本俸計算退俸，另外軍人保險解約後，退還保費可用年利率18％優惠存款。民國86年之後，改採服役期間按月提撥的儲金制，軍保也不得再累計18％優存。新制終身俸的提撥率，是以退伍時的本俸2倍為計算基準，以年資20年為起點，年資每多1年，俸率增加2個百分點。

當時改制採取不溯及既往，因此民國85年之前的年資仍以恩給制計算，民國86年之後則以新制計算。因此目前大部分已領取終身俸的退伍軍官，或是現役中校、上校以上者，都同時擁有新舊兩種年資。如今在立法院審查的軍人年改政院版改採溯及既往，且18%優惠存款分10年調降。

國民黨版排除已退休人員，保留18%優存，同時不溯及既往。 圖／聯合報系資料照片
國民黨版排除已退休人員，保留18%優存，同時不溯及既往。 圖／聯合報系資料照片
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反軍人年改團體堅持軍人與政府簽下契約，政府不可帶頭毀約，並希望軍人年金改革能夠排除已退役軍官。按照此精神，國民黨團於日前也提出黨版，內容排除已退休人員，保留18%優存，同時不溯及既往，其餘內容大致與行政院版相同。親民黨團所提版本也支持18％優惠存款調降，排除民國85年12月31日前退伍者。

而時代力量版本則支持「領月退俸者」優存利率部分採單獨計算，3年半歸零。計算日期從今年7月起至明年年底，將從18%開始逐年調降至6%，至2022年1月1日止歸零計算。

退將登陸參加慶典 時力要求取消退俸

軍人年改除了聚焦起支俸率和18%優惠存款，時代力量和親民黨的版本也新增條款。親民黨版草案新增條文規定，軍官、士官所支領退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金，30年內不得調降。時代力量則是支持取消赴中國參加慶典或活動的退將退除給與。此外，時代力量的版本也支持，涉及校園性侵的教官，一經判決確定後，將取消退除給與並且追繳已領金額。

時力要求，涉及校園性侵的教官，經判決確定後，取消退俸並追繳已領金額。 （中央社）
時力要求，涉及校園性侵的教官，經判決確定後，取消退俸並追繳已領金額。 （中央社）
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