立院審軍改 起支俸率與18%優存朝野無共識

2018-05-09 20:55 中央社 台北9日電



立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，其中關鍵的第26條，包括起支俸率、所得替代率上限、18%優存利息，朝野無共識，保留送院會朝野協商。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，將延長開會時間至午夜12時。其中攸關軍人年改的關鍵條文第26條，國民黨立法院黨團主張服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%，保留18%優存利息。

行政院的版本則是起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%；18優存利息分10年調降。

國民黨立委柯志恩表示，當初因精實、精進、精粹案等裁軍計畫，被迫退伍的人，以上校為例，若服滿最大年限，當初的俸率就可達56%，但卻因裁軍被迫在服役20年就退伍，若軍改過後，只能領55%，對這些人不公平，對於已退人員將起支俸率提升到60%，年增率2%或2.5%，一點也不為過。

朝野對起支俸率的標準等條文內容進行多次的討論，但未能達成共識，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇裁示，本條條文保留送朝野協商。（編輯：李淑華）