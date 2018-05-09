退將赴大陸砍終身俸 時代力量提案遭封殺

2018-05-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會今天挑燈夜戰，審查攸關軍人退休金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案。時代力量黨團提出修正動議，主張退役將領如果前往參加「境外敵對勢力」之黨政或慶典活動，就要取消退俸。對此國民黨團要求，國防部與執政黨團必須對此問題表態。國防部長嚴德發表示，不贊成在服役條例中設此條款。最後委員會進行表決，包括國、民兩黨立委，都支持原先的行政院版本，形同封殺時代力量提案。

時代力量在軍士官服役條例第24條提出修正動議，下列人員應取消退休俸：「退除役之將級軍官，參與境外敵對勢力之黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體在境外敵對勢力所舉辦，由境外敵對勢力領導人主持之慶典或活動。但退離職滿十五年者，或經報經國防部同意者，不在此限。」

對此，國民黨團書記長李彥秀發言表示，這種條文過於針對性與歧視性。她要求對此進行表決，各黨團必須政治表態。

民進黨團總召柯建銘發言，表示包括兩岸人民關係條例、國家機密保護法、國家安全法，都已有針對類似情況進行修法的規劃。因此主張將時代力量的提案保留，一併送院會協商。

不過國民黨立委對於「保留送協商」無法接受，要求國防部與民進黨必須表態。立委費鴻泰說，如果涉及叛國，不管是否軍人，都必須法辦，不必單獨在軍人退休金增訂歧視性、羞辱性的條文。費鴻泰還以時代力量立委林昶佐為例子，表示林的母親是會計師，在大陸執業，難道也要金管會同意嗎？

不過國民黨團立委曾銘宗表示，這個條款不但太針對性，也有認定困難，因此反對在服役條例中訂定相關條款。他並且表示，國防部對於這個條款必須表態。馬文君、柯志恩等立委則到官員席前，對著嚴德發以下眾官員大聲喊話要求表態「軍人被這樣對待，你們不生氣嗎？」

時代力量立委林昶佐說，不可以在年金制度上，一再強調軍人職業的特殊性，卻在義務上又說要和其他行業一視同仁。

國防部長嚴德發表示：軍隊國家化是核心價值，「個人看法，這是認定問題，不要違反核心價值」。在國民黨立委逼問下，嚴德發說，他認為相關條款放在國安法、兩岸人民關係條例比較好。