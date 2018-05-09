立院審軍改草案 延長開會時間至午夜12時

2018-05-09 17:44 中央社 台北9日電



立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，會中通過民進黨立委邱志偉的提案，延長開會時間至午夜12時。

立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，歷經上午的程序發言及下午的大體討論後，下午2時46分開始宣讀修正條文，並在4時52分完成條文的宣讀。