反軍改涼山現身 警部署1120人維安

2018-05-09 16:25 中央社 台北9日電



八百壯士等反年改團體號召群眾，下午前往立法院外集結抗議，現場聚集上百人唱軍歌、呼口號，表達反軍改訴求。聯合報系記者高彬原/攝影 分享 facebook 立法院外交及國防委員會今天排定逐條審查軍改草案，反軍改團體八百壯士再度動員，現場約聚集逾500人，包括南台灣抗暴聯盟（涼山部隊）也現身，警方則部署1120名警力。

反軍人年金改革八百壯士等民間團體4月25日衝撞立法院，造成員警和記者及部分聲援民眾受傷，經警方偵訊後，聲援活動群眾有9人依涉嫌妨害公務及傷害送辦、48人違反社維法函送。

立法院今續審陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，由於攸關軍人年改，不只場內藍綠立委展開攻防，場外也集結眾多抗議人士。

八百壯士號召群眾於中午集結立法院門外表達訴求，許多人持旗幟率隊到濟南路的舞台區集合，或坐或站分持旗幟和高喊口號要求退回年改草案。

包括上次衝撞立法院的南台灣抗暴聯盟（涼山部隊）退伍軍人，今天也由召集人黃冬輝率員持黃色「涼」字旗幟加入陣營，成員估約有70人。

為免發生日前陳抗傷人事件，八百壯士今天製作發放「記者安全採訪證」，並配置30名穿橘色背心的新聞官、100名糾察隊員，以保障記者採訪安全。

警方則出動1120名警力，在立法院、總統府、行政院等重要處所周遭進行預防性勤務部署，加強人員進出及機關處所的安全維護，周邊道路都可見層層架設阻絕器材。

同時，集會地點周邊也進行交管，範圍包括北起忠孝東路(不含)以南、林森南路(不含)以西、濟南路(含)以北、中山南路(含)以東，以及衡陽路(不含)以南、公園路(不含)以西、愛國西路(不含)以北、桃源街(不含)以東等區域，提醒民眾留意。

台北市警察局重申，並實施交通管制若再有違法脫序行為者，將強勢執法。