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八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

今天八百壯士因軍改案在立法院內逐條審查，再度動員集結在立法院外濟南路上，強調「現役先行，退役暫緩」，並強調會理性抗爭。

吳其樑表示，立院內逐條審查，今日訴求包含「現役先行，退役暫緩」，因為已退役軍人有新、舊制之分，還有多種制度，較為複雜，不是三言兩語就可解決的。

外界稱八百壯士「文攻武嚇」，執行長羅睿達表示，我們的文攻是在憲法體制下來對抗民進黨政府，我們的武嚇是退伍袍澤三軍袍澤來對抗不公不義的政府，這才是我們的文攻武嚇。

羅表示，立法院內應好好溝通，現役先行退役暫緩，把問題解決掉，改革若越改越好，沒有人會反對改革的，政府應一一答覆公聽會中的質疑，再來決定軍版，「難道要等到再出人命，這個政府才能覺醒嗎？」。

今下午1時許群眾陸續集結在立法院外群賢樓，由於今日陰天不熱，群眾席地而坐，打算長期奮戰，宣傳車上的主持人羅睿達強調，「我們是有紀律的陳抗隊伍」，和其他人不一樣，宣傳車隨即播放熱門歌曲「我們不一樣」，主張不會再有暴力衝突。吳其樑也發言，有些高階警察會設陷阱給我們跳，「我們要理想抗爭不要暴力」。

稍早八百壯士穿著橘色背心的糾察隊列隊表示，「第一線記者沒有藍綠之分，可惡的是幕後那隻黑手」，今日將維護採訪秩序，且在群眾中自動形成保護區，使記者採訪順利。另，穿著52期白色polo衫則是群眾糾察隊，若發現鬧事分子，會與警方配合將人帶離現場。

下午二時許，現場群眾呼喊口號、按壓氣笛，「沒溝通沒版本」、「退回去」，除了聽立法院內審查狀況，也穿插唱起一首首軍歌，情緒激昂。

52期白色polo 衫是群眾糾察隊。記者蕭雅娟/攝影
52期白色polo 衫是群眾糾察隊。記者蕭雅娟/攝影
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八百壯士指揮官吳其樑表示今日理性抗爭。記者蕭雅娟/攝影
八百壯士指揮官吳其樑表示今日理性抗爭。記者蕭雅娟/攝影
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群眾席地而座。記者蕭雅娟/攝影
群眾席地而座。記者蕭雅娟/攝影
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八百壯士自組糾察隊。記者蕭雅娟/攝影
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立法院陳抗軍人年改方案年金改革
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