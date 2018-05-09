林萬億：政院軍改版本「好很多」 盼勿再抗爭

2018-05-09 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



八百壯士等反年改團體下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

立法院外交國防委員會今實質審查軍人年改草案，場外八百壯士等軍人團體再度動員抗爭。行政院長賴清德表示，仍希望7月1日軍改能與公教年改同步上路，目前計畫並未改變。身兼年改會執行長的政務委員林萬億強調，軍改版本已比其他職業類別「好很多」，盼相關團體不要再抗爭、挑動立委與民眾情緒。

蔡英文總統昨接受電視台節目專訪時表示，年改確實讓很多退休的人年金被削減，對於這些人為國家奉獻犧牲，她非常感謝。蔡總統說，因年改紛擾，外面有些人講的話刺激性比較高，造成軍人心裡委屈。軍人確實想為國家奉獻，「但也需要人家去了解他們的心情」。

林萬億說，民進黨立法院黨團將全力推動行政院軍改版本。八百壯士等軍人團體抗爭行動，社會可理解，但在此之前，已盡可能透過各種管道，向軍人團體說明溝通。很多退伍軍人的意見都有被採納，因此政院的最終軍改版本，才會被外界形容，比其他職業類別「好很多」。

林萬億說，既然軍人年改已立基在較優渥的基礎上，希望軍人團體與在野黨，不要再阻撓法案審查，若因抗爭事態擴大，導致引發更多立委或民眾的情緒，不是一件好事。

國民黨團軍改版本主張「現役先行、退役暫緩」，並保留18%優存利息，不溯及既往。林萬億說，「絕對不可行」，國民黨團配合八百壯士的訴求，要將現役與退役切割，會造成現役軍人搶退，整個基金的規劃運作，也不可能分成現役與退役兩塊，「國民黨團版本不是喜歡不喜歡的問題，真的是不可行」。