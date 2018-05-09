八百壯士設「服務台」 警方也首度規畫國小家長接送區

2018-05-09 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



立法院外交國防委員會今天續審包含中央與在野黨版本的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，攸關軍人年金改革。八百壯士等反年改團體也號召千人上街於立法院周邊遊行，預計今天下午1時在立法院旁集結，隨後繞行中山南路、凱達格蘭大道、公園路等路段，反年改人士並設置服務台及製發記者證。警方今天也於立法院、總統府周邊實施機動交通管制，並首度為附近國小規畫家長接送臨時停車區。

交通警察大隊表示，抗議團體舞台車主要搭設在濟南路，立法院周邊的青島東路、鎮江街都是長期管制區，抗議團體下午於立法院外集結後，將繞行中山南路、凱達格蘭大道、公園路、貴陽街、中山南路、愛國西路，並於愛國西路折返回立法院外。沿線道路將視遊行隊伍通過狀況，機動提前或延後開放人車通行。

本次遊行路線雖沒有忠孝西路等幹道，但管制區仍過擴大到立法院、二二八公園、總統府鄰近與周邊道路，範圍大致為忠孝東路（不含）以南、愛國西路以北、中華路以東、林森南路（不含）以西。警方也建議民眾車輛在今天下午、傍晚時段應盡量避免進入管制區，避免巧遇遊行隊伍而必須久候，可改走市民大道、林森南路、愛國東路、中華路等外圍道路。

交通警察大隊說，上個月底連三天反年改遊行後，有接到台北市立大學附設實驗國民小學家長要求管制能不影響學童接送，因此今天也規畫管制啟動後，視遊行隊伍、人車狀況，於中山南路往南慢車道、愛國西路往西部分車道及公園路啟動「家長臨時接送區」，現場將有警方人員引導家長車輛，警方也會通知校方管制狀況。

另外，北市公共運輸處則指出，配合管制，今天將有94條公車路線受到影響，各路線班次將視實際管制狀況、遊行隊伍機動改道行駛、取消原本的停靠站點。民眾也可在公運處官網查詢改道資訊。