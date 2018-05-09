月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36 聯合新聞網 綜合報導



國防部7日舉辦最後一場軍改公聽會，退役少將于北辰出席公聽會後表示，軍人不要價格化而是要肯定價值，強調退休軍人上街抗議關鍵在於要用月退俸養家、請看護、付房貸等，巨大的壓力未來可能會過得比22K還慘，「這就是為什麼38990小於22K的原因」。

日前行政院通過軍人年改草案，樓地板設在3萬8990元新台幣，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%、俸率採計上限，士官不超過95%、軍官不超過90%，18%優惠存款領月退俸者分10年調降，優存本金在公布實施後第11年全額歸還。

退役少將于北辰。圖／截自影片 分享 facebook

「這張圖是要說明38990會小於22K」，前陸軍542旅退役旅長于北辰出席7日公聽會時，特地製作了精美圖表說明軍人一生的收支狀況。他強調，軍人的月薪或是月退俸看似高於一般勞工，但45歲退休後卻可能要面對小孩上大學、雙親請看護還有高額的房貸，種種的經濟壓力，他們的收入不變，但支出卻逐漸上升，迫使許多退休軍人即時退休仍需出外找工作，選擇二度就業，補足退休金不足的部分，因此，于北辰希望外界能了解為何他們（退休軍人）會如此焦躁，因為「無論是取消18優存或是取消了其他退棒的任何一點錢，對他捫而言，就會造成生計的損失」。此言論一出後，許多網友紛紛到于北辰臉書為他加油打氣，並留言「旅長謝謝你」、「軍人價值不該用錢恆量」、「無條件支持旅長」、「謝謝旅長為我們爭福利」。

反年金改團體繼上個月25日激烈的陳抗後，八百壯士指揮官吳其樑在臉書「八百壯士捍衛權益」粉絲團PO文，大喊退軍袍澤們不能坐視違憲亂國的錯誤立法成立，並預告在今（9）日下午1點將集結退休軍人前往立院前進行抗議。