國民黨立委輪番上場發言 要求軍人年改「刀下留人」

2018-05-09 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會今天開始對軍人退休金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」進行逐條審查。國民黨立委大批登記，要求進行會議詢問與程序發言。在民進黨籍的主席王定宇需截止登記前，已經有30人次登記發言，預期會講到將近今天中午。不過民進黨方面以作好延長會議，挑燈通過的打算。國防部官員透露，他們接獲通知，今天可能會開會到深夜11時。

國民黨立委曾銘宗說，國防部提出的精算報告錯誤百出，少算了1628億元一次退休金，也沒有解釋。錯成這樣子的分析，可以相信嗎？發放系統要年底才能完成，如何能趕在7月1日上路？

立委李彥秀說，回顧民國86年軍人退撫改為儲金制時，國防部當時也說新制比較好，也說「以後應該不會再改」。這些年基金入不敷出，政府有沒有撥補？當初的不作為，現在要所有的軍人出來負責，這樣對嗎？而且還要限時立法？立委孔文吉說，蔡政府一個前瞻計畫，就編了8800億元特別預算，卻對每年多花100億元照顧軍人都不捨得。

立委賴士葆、費鴻泰、黃昭順等人，都將苗頭瞄準「真正劊子手」政務委員林萬億，質疑他從來不出面與退伍軍人、在野黨溝通，永遠只把無權決策的國防部與退輔會推到第一線挨罵，顯示民進黨根本無意溝通，只不過是「過水」而已。呂玉玲與黃昭順杜林萬億喊話，如果版本真的那麼好，為什麼不敢進來討論？「林萬億不在，拒審！」

黨團總召林德福說，軍公教勞的年金改革同步實施，大家才會服氣。費鴻泰附和表示，最近台大的管中閔事件為何引發爭議？就是因為對不同的人就採取雙重標準。他並譏諷蔡總統：「你（軍公教）不是她心裡最軟那一塊，是要拿掉的『結石』。」