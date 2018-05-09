林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



身兼總統府年金改革委員會執行長的政務委員林萬億。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

立法院外交國防委員會今天實質審查軍人年金改革版本草案，行政院長賴清德今早出席活動時重申，行政院目前的規劃，仍然希望7月1日，軍改能夠與公教年金改革同步上路，目前的計劃並沒有改變。

身兼總統府年金改革委員會執行長的政務委員林萬億受訪則說，軍改版本已比其他職業「好很多」，希望相關軍人團體不要再抗爭，挑動立委與民眾情緒，讓軍改法案能順利審查。

林萬億說，軍人年改，民進黨立法院黨團，已確定權利推動行政院版本。如同之前公教團體對於年改版本有不同意見，八百壯士等軍人團體的抗爭行動，社會可以理解。

不過，林萬億強調，在此之前，已經盡可能透過各種管道，與軍人團體說明溝通，很多退伍軍人的意見也都有被採納。也因此行政院最終推出的軍改版本，才會被外界形容，比其他職業類別的年改「好很多」。

林萬億說，既然軍人年改已立基在較優渥的基礎上，社會也有這樣的看法，希望軍人團體與在野黨，不要再阻撓立法院委員會的審查，如果因為立法院外的抗爭事態擴大，導致引發更多立委或民眾的情緒，不是一件好事。

國民黨團的軍改版本與政院版主要差異，是要求軍人年改應「現役先行、退役暫緩」，並保留18%優存利息，不溯及既往。林萬億說，「絕對不可行。」

他解釋，國民黨團立論基礎，是配合八百壯士的訴求，是要將現役與退役切割，會造成現役軍人搶退，整個基金的未來規劃運作，也不可能分成現役與退役兩塊。國民黨團版本實質上不可行，「不是喜歡不喜歡的問題，真的是不可行」。