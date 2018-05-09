影／軍人年改今審法案 藍委強力杯葛

2018-05-09 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院外交國防委員會今天續審攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，草案包括行政院版、親民黨團版，以及國民黨團所提出的版本都在會中討論。國民黨立委一早動員登記程序發言，欲杯葛抵擋民進黨逐條審查法案，一度爆發言語衝突。

外交國防委員會召委王定宇在主席台，原訂要照時程進行法案逐條審查，但國民黨立委動員登記程序發言，利用程序杯葛民進黨，原本在座許多綠營立委也紛紛離席，只剩下幾名綠營立委，藍營立委在現場用程序發言一拖再拖。

藍營立委黃昭順、李秀彥等人，在主席台前大聲的說「今天不能審法案」，多數藍營立委也跟著附和，召委王定宇最後只好妥協讓藍營立委登記程序發言，原限時每人2分鐘，藍營立委都喊「時間太短、不夠」，後來才改成每人3分鐘程序發言，呼籲大家理性溝通。

藍營立委費鴻泰在質詢台發言指出，年改委員會執行長林萬億都沒出席公聽會和法案審查會議，副總統陳建仁說要照顧軍公教也根本是說謊。此話一出召委王定宇回擊，這些內容並不是審法案會議中的程序，且費鴻泰時間也到，卻不下台。