今審軍改…綠委動員 立院架拒馬

立法院預定今天將就軍人年改草案逐條審查，八百壯士再度號召抗爭。警方昨晚在立法院周邊布置大量拒馬，以防再被攻破。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 立法院外交國防委員會，今天起將針對軍人退休金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，進行逐條審查。由於委員會需在本周內完成初審，才能讓新法在七月一日如期上路，朝野黨團劍拔弩張，都對立委發出甲級動員令。退伍軍人抗議團體「八百壯士捍衛權益」也再度號召群眾，到立法院前抗議。立院周邊街區從昨晚起，再度被警方以拒馬封鎖。

依據立法時程，草案完成初審送回院會，若在野黨要求交付朝野協商，草案最快一個月後才能二、三讀，再送總統府公告生效。本周外交國防委員會剩下今、明兩天議程，且議事錄須在下次會議確認，如果草案明天才在委員會完成初審，或來不及完成初審，到下周一委員會輪值主席換成國民黨籍呂玉玲後，將不會配合排案，蔡英文總統要讓軍人年改與公教年改同在七月一日上路的宣示可能跳票。

為了不使跳票，民進黨團卯足全力，要在本周內通過草案初審，甚至今天就出委員會。然而相關條例幾乎全面翻修，更動條文超過五十條，光念完就超過兩小時。民進黨團幹事長何欣純表示，黨團已經發動甲級動員，務必要保護好會議室主席台與發言台，避免被國民黨癱瘓。

國民黨團書記長李彥秀則指控，民進黨今天安排教育委員會邀請教育部長吳茂昆，內政委員會審查攸關警消權益的建築法，刻意同時開闢多個戰場，分散國民黨人力。但她說，國民黨團從今天凌晨起，就處於全面備戰狀態，要求全體立委隨時依據指令「支援前線」。

「八百壯士捍衛權益」則宣布，號召各退伍軍人團體在中午十二時前，到立院旁的指揮所「受領任務」，下午一點鐘開始抗議行動，「絕不能坐視違憲亂國的錯誤法案成立」。

負責與退伍軍人團體聯絡的國民黨立委費鴻泰說，預期民進黨會以延長會議方式，一直審到今天晚上。如果民進黨為了強渡關山，逕自「打包」一次表決，恐怕難免造成激烈議事衝突。

時代力量黨團總召徐永明則表示，將在委員會中以修正動議方式，提出修法版本，其中規定將級軍官的所得替代率限制在八成，退將若赴中國參加慶典或活動，就要取消給與。