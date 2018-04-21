藍盼多開軍改公聽會充分溝通 綠：拖延戰術

2018-04-21 20:16 中央社 台北21日電



國民黨團今天表示，軍改應充分溝通，國民黨要求至少應開四場公聽會，每週一場，更希望朝野能各開四場。民進黨團說，支持開公聽會，但藍無限加碼公聽會場次只是在拖延。

立法院院會昨天處理報告事項議程時，經朝野立法委員衝突與表決後，將攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案交付立法院外交及國防委員會審查。

立法院外交及國防委員會預計將在25日舉行陸海空軍軍官士官服役條例修正草案公聽會，並於26日進行審查。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀今天告訴中央社記者，對於軍改，國民黨要的是充分溝通，希望每週應召開一次公聽會，至少召開四場，更希望國民兩黨能各自召開4場公聽會，透過公聽會讓大家有時間溝通，用時間換取共識。黨團已發函要求立法院長蘇嘉全在24日前召集朝野協商，希望大家就軍改審查程序能有共識。

李彥秀說，軍人所領的退休金是政府過去給予的承諾，現在要改變，執政黨難道不應用更多誠意去溝通？民進黨內部都可以召開好幾場便當會討論軍改，難道不需要花時間跟被改的人溝通嗎？呼籲民進黨不要把公聽會當作過場。

至於會找誰參加公聽會，她說，黨團內部還在做調查了解，不排除邀請退伍軍人團體八百壯士，也會邀請會計師及學者就精算、募兵衝擊的部分進行了解。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，他贊成朝野先協商再審查軍改，若要協商，他會出席。他說，但重點不是開幾場公聽會，最重要的還是執政黨要接納在野黨的意見、社會的聲音，否則開100場公聽會都沒用，只是流於形式。至於要邀請誰參加公聽會，人選還在討論。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，時代力量希望軍公教年改都可在7月1日一同實施，在這前提之下，若蘇嘉全要召集協商討論要開多少公聽會比較適當，時代力量也不反對，但行政部門應該提供充分資訊給立法院。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨不反對軍改在議事程序上要召開公聽會，但國民黨要求召開多場的公聽會，只是要拖延、反改革，這就沒有意義。但若蘇嘉全下週召集朝野協商，民進黨也會出席。

她說，下週立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇已經排一場公聽會，若國民黨覺得太少，再下週的輪值召委是國民黨立委呂玉玲，國民黨要排一場或三場公聽會都可以。呼籲國民黨不要為了拖延而拖延，民進黨無法同意無限加碼的公聽會場次。至於邀請出席公聽會的人選，內部也還在討論。

立法院秘書長林志嘉表示，由於草案已經交付委員會，因此朝野若要協商草案審查程序、公聽會開幾場，原則上就是請朝野黨團及委員會召委去協商就可以了，院會會尊重朝野黨團協商的結果。