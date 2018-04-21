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觀察站／綠軍改隱憂… 就怕又被自家人翻盤

2018-04-21 00:14聯合報 記者丘采薇

立法院昨天審查軍人年金改革修正草案，藍營立委走向段宜康（左）的位置，拿著他被挖空...
立法院昨天審查軍人年金改革修正草案，藍營立委走向段宜康（左）的位置，拿著他被挖空嘴巴的照片要他吞曲棍球道歉。 記者許正宏／攝影
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軍人年改相關草案昨天交付立法院委員會審查，民進黨政府力拚七月一日前通過與公、教年金改革一起上路。雖然行政院與大部分黨籍立委稱目前版本已考量軍人的職業特殊性，也納入對募兵制的影響，但民進黨團內部對此版本有歧見仍是最大隱憂；若再發生當初公、教年改送進立法院卻被翻盤的窘況，蔡英文總統的威信將再度受到挑戰，甚至影響年底選戰。

為避免重演公、教年金新制在立法院因黨籍立委「假投票」推翻，這次府院與黨籍立委來回溝通不下十次，目的就是為讓黨籍立委感受到禮遇、尊重，大部分數字都以立委提出方案為主。

但此案攸關現、退役軍人的權益，國防部與退輔會各有堅持，態度不同於公、教年金改革時教育部或內政部那般任人宰割，最後政院版對於俸率採計上限與日前民進黨立委入府和副總統陳建仁協商的數字不同，尤其軍官不超過百分之九十、士官不超過百分之九十五，引發民進黨部分立委強烈不滿。

眼看年底就要舉行縣市長選舉，執政團隊急於在成績單上列入軍人年改，但蔡英文總統上任後推動的改革卻遭遇社會反彈。如今處理軍人年改之際，已有警消等團體打算串連反年改，若行政院自認「禮遇軍人」的方案又在立法院被推翻，後座力難以想像。

軍人年金改革蔡英文選舉

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