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部分綠委有意見 軍改政院版闖關有變數

2018-04-21 00:07聯合報 記者丘采薇胡宥心／台北報導

立法院昨天將軍人年金改革相關草案付委，卻爆發藍綠肢體衝突。跳上台抗議的立委賴士葆...
立法院昨天將軍人年金改革相關草案付委，卻爆發藍綠肢體衝突。跳上台抗議的立委賴士葆（中左）遭到蘇震清（中右）勾著脖子，要將他拉下議事人員桌面。 記者許正宏／攝影
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「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案昨在立院院會交付委員會審查，下周將由外交及國防委員會舉行公聽會並進行大體討論，軍人年金改革將正式進入「深水區」。但行政院版本對俸率採計上限與日前民進黨立委入府和副總統陳建仁協商的數字不同，引發部分黨籍立委不滿，有立委認為，最後此案能否按行政院版本通過，仍有變數。

行政院版本對俸率採計上限與日前民進黨立委入府和陳建仁協商的數字不同，尤其軍官部分不超過百分之九十被質疑「太高」。有立委認為，日前入府溝通後敲定的俸率採計上限是百分之八十五，如今草案出來卻有落差，不能接受，如果照行政院版本通過，恐會引發「改小吏，不改大官」疑慮。

柯建銘則表示，民進黨團還有時間處理內部問題，既然政院送來版本就尊重，民進黨團還會舉行黨團會議，還有處理機制，希望這次大家要有一致性。

至於民進黨立委段宜康先前批評退役中、上將「貪婪、貪得無厭」，引發國民黨團不滿，要求道歉。段宜康昨表示，行政院將原共識的百分之八十上限，陸續調高到百分之九十，得利的只有年資卅五年以上的中、上將；二級上將的所得替代率，如果本來領超過廿萬元，根據現在版本還可以領到十七萬多元，即使是在總統府達成共識版本，都還領到十五萬多元，這樣還不夠的話，他不知道除了貪得無厭這四個字外，還能用什麼形容詞。

柯建銘昨接受廣播專訪坦言，目前黨團內部的確還有歧見，最明顯的是段宜康，但並沒有「段宜康們」，民進黨團接下來還有時間處理，他預估此案將於六月初或六月中通過。至於能否如期於七月一日與公、教年金新制一起上路？他表示，先一步一步來，不能未戰先敗，當然是照程序審查之後再打算。

年金改革軍人柯建銘民進黨

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