議長推人引爆藍綠混戰 衝突中…軍改案付委

立法院昨將軍改草案付委，議程中藍委楊鎮浯（右前）爬上主席台，遭立法院長蘇嘉全（右中）推阻。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院院會昨天在衝突中將攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案及「促進轉型正義委員會」人事案交付委員會審查。藍綠立委在肢體衝突過程中，立法院長蘇嘉全將國民黨立委楊鎮浯推下主席台，寫下國會全面改選後議長參與肢體衝突的歷史紀錄。

對此國民黨立委批評蘇嘉全此舉顯示「議長中立已死」，蘇嘉全稍晚透過立法院秘書長林志嘉回應，楊鎮浯突攀爬上主席台，撲向蘇院長意圖攻擊，「蘇嘉全是基於本能反應防衛」。林志嘉還說，如果楊鎮浯「認為他攀爬主席台並意圖攻擊的行為是對的」，蘇嘉全願意向他道歉。

立院混戰…踹人、勒脖、飆罵

民進黨團為搶「遞案權」，從前天凌晨到昨天上午日夜在議場外排隊，議場大門一開，就搶先將提案送出。而民進黨團為讓昨天院會單純化，提出的報告事項只列五案，促進轉型正義委員會人事案及軍人年改分別列為第二、三案。早上十時院會開始，立法院長蘇嘉全先處理議程順序，國民黨立委林為洲、楊鎮浯為阻擋議事率先往前衝；但楊鎮浯試圖躍上主席台時，反遭蘇嘉全雙手推下，藍綠陷入混戰。

過程中，國民黨立委許毓仁被民進黨立委鍾佳濱推倒在詢答台上，怒嗆鍾佳濱「你知道我差點撞到頭嗎！」隨後許撫著後腦勺爆氣擬衝向鍾佳濱，大吼「給我過來」，但一旁民進黨立委紛紛拉人勸架，才免去一場衝突；另一頭民進黨立委莊瑞雄也與國民黨立委賴士葆槓上，隨後民進黨立委蘇震清為聲援同黨同志，伸手勒住賴士葆的脖子，一時間議場充斥國罵、踹人、拉扯衝突。

立法院院長蘇嘉全（左二）昨天在報告、預算書飛舞下，宣布軍改案表決付委。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

柯建銘：下周三擬舉行公聽會

由於主席台已經被民進黨立委包圍，通過議程順序後，便處理報告事項議程，並通過促轉會人事案及「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案交付國防及外交委員會審查。國民黨團則以蘇嘉全動手推人，痛批蘇已違反議事中立，直指「議長中立已死。」

民進黨團總召柯建銘表示，「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案付委之後，希望各界多討論；預計下周三針對軍人年改舉行公聽會，下周四進行大體討論，不會直接進入逐條審查；他也說，再下一周是由國民黨立委呂玉玲擔任召委，也可針對軍人年改開公聽會，國民黨希望舉行四場公聽會，只要國民黨擔任召委也排公聽會就可以達成。他也強調，國民黨若要反對，就要拿出版本來討論，這樣才是負責任的政黨。