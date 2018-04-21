蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／報導



立法院審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右前）也跟上爬進主席台，立法院長蘇嘉全（右後）出手阻擋楊鎮浯引爆一連串藍綠立委衝突。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

為了軍人年改草案應否付委審查，立法院藍綠黨團昨天爆發衝突。立法院長蘇嘉全主持院會時，國民黨立委楊鎮浯衝上主席台，因為蘇嘉全「手一推」，讓楊差點摔倒。國民黨團不滿蘇嘉全推人，痛批「國會中立已死」，要求道歉。立法院秘書長林志嘉則表示，蘇嘉全是「基於本能反應」的防衛。

立法院打群架早已不是新聞，但歷來立法院長連表決都盡量不參與了，何況與立委同仁扭成一團？因此，過去罕見國會議長「動手動腳」再度成為新聞。而上一次國會議長在議場動手，竟然已是27年前....

立委展身手 總在四月天？

1991年立法院院會，民進黨立委張俊雄（右）打了院長梁肅戎（左）一記耳光，梁肅戎不甘受辱，立即以耳光回敬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

巧合的是，春暖花開的人間四月天，似乎也是立委「大展身手」的季節。上回有立法院長「出手」的一幕，正好發生在27年前的四月。

1991年4月12日，國會尚未全面改選，立法院爆發民進黨立委張俊雄掌摑立法院長梁肅戎事件。那幾年間，立法院連續爆發激烈的鬥毆，也是台灣「國會亂象」頻頻向全世界放送的年代。事發當天，張俊雄打了梁肅戎一個耳光，梁肅戎也「基於本能反應」，回打一個耳光。

有道是「一個巴掌拍不響」，這兩個耳光，震驚台灣社會。

張俊雄事後表示，動手之前兩天他都未出席立院，靜靜在書房思考國家民主政治的未來，他決定打梁肅戎一個耳光，是「深思熟慮」後的結果，好讓梁肅戎清醒，不要再維護國民黨保守的既得利益，並為了貫徹黨意而不惜破壞立法院議事規則。

1991年朝野立委打架後，為了防備民進黨立委將目標「鎖定」立法院長梁肅戎，立法院加強警力，並備盾牌「隨時準備上場」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

張俊雄打人耳光，仍然振振有詞。被打的梁肅戎則表示「藍瘦香菇」（那時還沒有這個詞，他是說「傷心遺憾」），並指張俊雄「偷襲」他，「令人不齒」。

近幾年來，立法院也可見大鎖、鐵鏈等「輔助工具」，但多用來鎖門、占據議場，比起1980到1990年代的立法院，已經「斯文」太多。

「勞動基準法」修法，國民黨團及時代力量黨團揚言抗爭到底，時力立委徐永明敲破議場門口玻璃後，以鐵鏈反鎖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

梁肅戎擔任立法院長時，國會幾乎「無日不戰」，他還批評民進黨用煙灰缸、鐵條、鞋子等進行攻擊，為了不讓立法院議事因暴力而癱瘓，才動用警察權。但也因為動用「國會警察權」，讓他在國會殿堂吃了張俊雄一記耳光。

1988年4月7日，民進黨籍立法委員朱高正跳上立法院主席台，拉扯78歲的代理主席劉闊才(左二)，並和扯他下台的國民黨立委趙少康互毆，兩黨立委在拉扯中打起群架。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

回顧「國會警察權」的濫殤，應是1988年，立法院副院長劉闊才代理院長，當年12月6日，在野黨發動「廢除萬年國會，老賊下台」抗爭，在衝突中，民進黨立委試圖扯掉劉闊才身上的麥克風，朝野打成一團，劉在混亂中首度動用警察權，把民進黨立委抬出去。

1989年，民進黨立委吳勇雄（綁頭帶者）爬站上發言台大演「肢體秀」，主席劉闊才召喚警衛進議場，將吳勇雄架出議場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨後，在劉闊才、梁肅戎擔任立法院長期間，又因立委吳勇雄攻占發言台、抗議郝柏村「軍人組閣」、梁肅戎「敷衍兩句」風波、立委魏耀乾拔掉主席台麥克風等事件，都動用過警察權。張俊雄對梁肅戎甩耳光，正是不滿「國會警察權」的逆襲之作。

直到1991年4月12日，或許是這兩記耳光太過響亮，後來包括劉松藩、王金平擔任立法院長，27年來，立法院都未曾再動用警察權。

王金平躲過「鞋攻」 不以為忤

2007年立院表決中選會組織法，民進黨立委王淑慧將鞋子丟向主席台，差一點打中王金平（中）的頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院長主持議事，在朝野衝突中，難免首當其衝，但幾乎都不見立法院長「回手」的情況。

對於國會衝突，早年倪文亞擔任立法院長時代，僅以口頭斥責；隨著民主開放，立委問政「手腳並用」，劉闊才4次動用警察權，還曾露乳揭露自己被打的傷痕；梁肅戎2次動用警察權；劉松藩則發明「國是論壇」，降低肢體衝突；王金平則是對立院衝突採最寬容的態度，但也經常被質疑過度「放任」。

例如，2007年1月19日，立法院審議中選會組織法修正草案引爆衝突，民進黨立委王淑慧使出「飛鞋」攻擊，眼見就要「正中」目標，立委顏清標、蔡豪趕緊伸手護住王金平，躲過「鞋攻」。換成別人，可能早就火冒三丈，但「公道伯」似乎不以為忤。

蘇嘉全這一推「打破慣例」？

在1992年國會全面改選之後，即使遇到人身可能遭攻擊的危險，立法院長既不動用國會警察權，更不會「出手」捲入立委的「戰局」，幾乎已成「國會慣例」。

這也難怪，就算蘇嘉全昨天是「基於本能反應」的回推，但這一推，已經打破慣例，既讓在野立委跳腳，也讓院長主持議事的公正性備受質疑。