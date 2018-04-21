親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆接任教長
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00聯合報 記者林河名／報導

立法院審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯...
立法院審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右前）也跟上爬進主席台，立法院長蘇嘉全（右後）出手阻擋楊鎮浯引爆一連串藍綠立委衝突。 記者許正宏／攝影
分享

為了軍人年改草案應否付委審查，立法院藍綠黨團昨天爆發衝突。立法院長蘇嘉全主持院會時，國民黨立委楊鎮浯衝上主席台，因為蘇嘉全「手一推」，讓楊差點摔倒。國民黨團不滿蘇嘉全推人，痛批「國會中立已死」，要求道歉。立法院秘書長林志嘉則表示，蘇嘉全是「基於本能反應」的防衛。

立法院打群架早已不是新聞，但歷來立法院長連表決都盡量不參與了，何況與立委同仁扭成一團？因此，過去罕見國會議長「動手動腳」再度成為新聞。而上一次國會議長在議場動手，竟然已是27年前....

立委展身手 總在四月天？

1991年立法院院會，民進黨立委張俊雄（右）打了院長梁肅戎（左）一記耳光，梁肅戎...
1991年立法院院會，民進黨立委張俊雄（右）打了院長梁肅戎（左）一記耳光，梁肅戎不甘受辱，立即以耳光回敬。 圖／聯合報系資料照片
分享

巧合的是，春暖花開的人間四月天，似乎也是立委「大展身手」的季節。上回有立法院長「出手」的一幕，正好發生在27年前的四月。

1991年4月12日，國會尚未全面改選，立法院爆發民進黨立委張俊雄掌摑立法院長梁肅戎事件。那幾年間，立法院連續爆發激烈的鬥毆，也是台灣「國會亂象」頻頻向全世界放送的年代。事發當天，張俊雄打了梁肅戎一個耳光，梁肅戎也「基於本能反應」，回打一個耳光。

有道是「一個巴掌拍不響」，這兩個耳光，震驚台灣社會。

張俊雄事後表示，動手之前兩天他都未出席立院，靜靜在書房思考國家民主政治的未來，他決定打梁肅戎一個耳光，是「深思熟慮」後的結果，好讓梁肅戎清醒，不要再維護國民黨保守的既得利益，並為了貫徹黨意而不惜破壞立法院議事規則。

1991年朝野立委打架後，為了防備民進黨立委將目標「鎖定」立法院長梁肅戎，立法院...
1991年朝野立委打架後，為了防備民進黨立委將目標「鎖定」立法院長梁肅戎，立法院加強警力，並備盾牌「隨時準備上場」。 圖／聯合報系資料照片
分享

張俊雄打人耳光，仍然振振有詞。被打的梁肅戎則表示「藍瘦香菇」（那時還沒有這個詞，他是說「傷心遺憾」），並指張俊雄「偷襲」他，「令人不齒」。

近幾年來，立法院也可見大鎖、鐵鏈等「輔助工具」，但多用來鎖門、占據議場，比起1980到1990年代的立法院，已經「斯文」太多。

「勞動基準法」修法，國民黨團及時代力量黨團揚言抗爭到底，時力立委徐永明敲破議場門...
「勞動基準法」修法，國民黨團及時代力量黨團揚言抗爭到底，時力立委徐永明敲破議場門口玻璃後，以鐵鏈反鎖。 圖／聯合報系資料照片
分享

梁肅戎擔任立法院長時，國會幾乎「無日不戰」，他還批評民進黨用煙灰缸、鐵條、鞋子等進行攻擊，為了不讓立法院議事因暴力而癱瘓，才動用警察權。但也因為動用「國會警察權」，讓他在國會殿堂吃了張俊雄一記耳光。

1988年4月7日，民進黨籍立法委員朱高正跳上立法院主席台，拉扯78歲的代理主席...
1988年4月7日，民進黨籍立法委員朱高正跳上立法院主席台，拉扯78歲的代理主席劉闊才(左二)，並和扯他下台的國民黨立委趙少康互毆，兩黨立委在拉扯中打起群架。 圖／聯合報系資料照片
分享

回顧「國會警察權」的濫殤，應是1988年，立法院副院長劉闊才代理院長，當年12月6日，在野黨發動「廢除萬年國會，老賊下台」抗爭，在衝突中，民進黨立委試圖扯掉劉闊才身上的麥克風，朝野打成一團，劉在混亂中首度動用警察權，把民進黨立委抬出去。

1989年，民進黨立委吳勇雄（綁頭帶者）爬站上發言台大演「肢體秀」，主席劉闊才召...
1989年，民進黨立委吳勇雄（綁頭帶者）爬站上發言台大演「肢體秀」，主席劉闊才召喚警衛進議場，將吳勇雄架出議場。 圖／聯合報系資料照片
分享

隨後，在劉闊才、梁肅戎擔任立法院長期間，又因立委吳勇雄攻占發言台、抗議郝柏村「軍人組閣」、梁肅戎「敷衍兩句」風波、立委魏耀乾拔掉主席台麥克風等事件，都動用過警察權。張俊雄對梁肅戎甩耳光，正是不滿「國會警察權」的逆襲之作。

直到1991年4月12日，或許是這兩記耳光太過響亮，後來包括劉松藩、王金平擔任立法院長，27年來，立法院都未曾再動用警察權。

王金平躲過「鞋攻」 不以為忤

2007年立院表決中選會組織法，民進黨立委王淑慧將鞋子丟向主席台，差一點打中王金...
2007年立院表決中選會組織法，民進黨立委王淑慧將鞋子丟向主席台，差一點打中王金平（中）的頭。 圖／聯合報系資料照片
分享

立法院長主持議事，在朝野衝突中，難免首當其衝，但幾乎都不見立法院長「回手」的情況。

對於國會衝突，早年倪文亞擔任立法院長時代，僅以口頭斥責；隨著民主開放，立委問政「手腳並用」，劉闊才4次動用警察權，還曾露乳揭露自己被打的傷痕；梁肅戎2次動用警察權；劉松藩則發明「國是論壇」，降低肢體衝突；王金平則是對立院衝突採最寬容的態度，但也經常被質疑過度「放任」。

例如，2007年1月19日，立法院審議中選會組織法修正草案引爆衝突，民進黨立委王淑慧使出「飛鞋」攻擊，眼見就要「正中」目標，立委顏清標、蔡豪趕緊伸手護住王金平，躲過「鞋攻」。換成別人，可能早就火冒三丈，但「公道伯」似乎不以為忤。

蘇嘉全這一推「打破慣例」？

在1992年國會全面改選之後，即使遇到人身可能遭攻擊的危險，立法院長既不動用國會警察權，更不會「出手」捲入立委的「戰局」，幾乎已成「國會慣例」。

這也難怪，就算蘇嘉全昨天是「基於本能反應」的回推，但這一推，已經打破慣例，既讓在野立委跳腳，也讓院長主持議事的公正性備受質疑。

相關新聞

議長蘇嘉全推人 藍黨團：以前王金平不會這樣

2018-04-21 00:19

觀察站／綠軍改隱憂… 就怕又被自家人翻盤

2018-04-21 00:14

部分綠委有意見 軍改政院版闖關有變數

2018-04-21 00:07

議長推人引爆藍綠混戰 衝突中…軍改案付委

2018-04-20 23:59

蘇嘉全衝突中推人挨批 立法院：本能反應防衛

2018-04-20 17:03

軍人年改案 柯建銘：估6月中應該會過

2018-04-20 14:45

蘇嘉全動手推藍委 國民黨籲「暴力阿全」認錯道歉

2018-04-20 14:39

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

軍改案最快5月7日逐條審 柯建銘：決戰臨時會

2018-04-20 13:05

軍改草案順利付委 柯建銘：26日排審

2018-04-20 12:43

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

軍人年改案今闖關付委 綠委爆粗口斥藍委

2018-04-20 12:36

影／藍阻撓綠捍衛主席台 軍改案吵鬧中付委

2018-04-20 11:21

軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52

藍要求綠對軍人道歉 綠委：為杯葛而杯葛

2018-04-20 10:50

軍改案立院付委不同調 朝野立委爆激烈衝突

2018-04-20 10:32

軍人年改案 國民黨黨團要求段宜康道歉並提出精算報告

2018-04-20 09:53

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47

軍人年改案今闖關付委 國民黨團備曲棍球要段宜康道歉

2018-04-20 09:08

確保軍改草案順利付委 綠委一早進議場捍衛主席台

2018-04-20 09:04
看更多

熱門文章

獨／吳茂昆昔校長任內一年六成上班日請假 監院調查

2018-04-20 11:05

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

2018-04-20 17:12

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

影／口音一點也不台 共軍閩南腔短片秀轟-6K繞島巡航

2018-04-20 10:49

晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

放1桶煤或1桶瓦斯喻深澳電廠 自救會痛罵徐國勇失言

2018-04-20 15:52

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

陳輝堂發聲明為吳茂昆解釋 羅智強：豬隊友

2018-04-20 09:20

影／共機繞台 我飛官嗆：不讓別人在上面耀武揚威

2018-04-20 11:09

【重磅快評】一再淡描軍演 難道要老共弄到地動山搖？

2018-04-20 11:58

民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09

中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45

軍改案立院付委不同調 朝野立委爆激烈衝突

2018-04-20 10:32

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟興建芝投公路

2018-04-20 14:28

軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52

蘇嘉全動手推藍委 國民黨籲「暴力阿全」認錯道歉

2018-04-20 14:39

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

冷眼集 ／共軍侵門踏戶 台灣還在耍嘴皮子

2018-04-20 14:02

塵爆傷者轉換跑道開火鍋店 侯友宜來嘗鮮

2018-04-20 11:28

綠營擺出總統級規格 侯友宜：歡迎更多重量級人物

2018-04-20 14:53

「放一桶瓦斯」挨批 徐國勇喊冤：形容安全存量遭誤解

2018-04-20 22:36

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

陳菊出任蘇貞昌競選總部主委？ 扁「勇哥」：當然不好

2018-04-20 20:14

中共軍機又來了 連續第三天轟六繞台

2018-04-20 18:42

影／陳菊任蘇競選主委不中立？蔡英文幫腔 有前例可循

2018-04-20 17:03

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47

軍人年改案今闖關付委 綠委爆粗口斥藍委

2018-04-20 12:36

李退之10歲時 父中校退休還開計程車辛苦養家

2018-04-20 09:36

禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37

調查吳茂昆請假逾時？監委解釋：各方說法兜不攏需釐清

2018-04-20 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top