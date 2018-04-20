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駁議長推人指控 柯建銘：蘇嘉全正當防衛

2018-04-20 21:30中央社 台北20日電

民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，立法院長蘇嘉全因藍委跳上主席台阻撓議事而從事的行為出於自衛，符合刑法正當防衛阻卻違法事由，請國民黨團不要借題發揮、攻擊抹黑。

立法院院會上午處理攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案（簡稱軍改案），在民主進步黨立法院黨團人數優勢下順利付委。但過程中，朝野黨團爆發激烈肢體衝突，因藍委跳上主席台，蘇嘉全在防禦過程中遭中國國民黨團指控出手推人、批評國會中立已死，要求道歉。

立法院秘書長林志嘉回應表示，蘇嘉全基於本能反應防衛。

柯建銘晚間受訪表示，國民黨團上午在立法院的議事衝突事件中，直接對院會主席蘇嘉全、主席台攻擊，蘇嘉全出手搭著國民黨立委楊鎮浯肩膀是出於自衛，屬於正當防衛。

他引述中華民國刑法第21條到24條表示，依法令的行為；業務上的正當行為；對於現在不法的侵害，而出於防衛自己或他人權利的行為；因避免自己或他人生命、身體、自由、財產的緊急危難而出於不得已的行為等都不罰。請國民黨團把法條看清楚，蘇嘉全的行為是正當阻卻違法事由，沒有違法而且是必然。

「難道國民黨立委衝上台，蘇嘉全趕快跑嗎？」柯建銘說，請國民黨不要借題發揮、攻擊抹黑、逞口舌之能，國民黨團今天在立法院的所有行為表現都是表演給反軍改團體看，政治表演是無法解決問題，請好好面對軍改修法案提出版本，朝野共同理性推動修法。

此外，國民黨立法院黨團已發函要求蘇嘉全針對軍人年改的審議時程召開朝野協商，柯建銘表示，國會議長無法置喙委員會的議程；況且國民黨團訴求先公聽再審查，民進黨團25日先排公聽會、26日進行修法案詢答，這是配合國民黨團的要求，因此沒有院長主持朝野協商的道理。

國民黨立法院蘇嘉全

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